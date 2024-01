Bica da Cedae vai circular por eventos de carnaval - Divulgação / Cedae

Publicado 25/01/2024 12:10

Rio - Os foliões do Rio de Janeiro vão contar com mais um reforço para hidratação durante os blocos de carnaval. Nesta quinta-feira (25) a Cedae lançou uma unidade móvel de água potável com capacidade de abastecer cinco mil copos de 200 ml, totalizando mil litros, que circulará pelas festas na cidade.



De acordo com a concessionária, a Bica da Cedae tem dimensões reduzidas para viabilizar a passagem por pequenos espaços e tecnologia para manter a água gelada por 12 horas. O abastecimento da unidade móvel será feito com água da Estação de Tratamento do Guandu e o monitoramento realizado por um laboratório móvel de controle de qualidade.



A estreia oficial da Bica está marcada para este final de semana, durante o evento CasaBloco, que acontece no Museu de Arte Moderna (MAM), na Zona Sul, mas o público que quiser já pode testar o novo equipamento nesta quinta-feira (25), em frente ao prédio-sede da Cedae, no Centro.

Ao todo, seis torneiras estão disponíveis junto a copos biodegradáveis para que os interessados se sirvam.





Foliões recebem água gratuita nos megablocos





Desde o último final de semana, a Cedae está distribuindo água gratuita para o público nos grandes blocos do carnaval carioca. A ação, que ocorre pela primeira vez nas festas de rua, conta com postos de hidratação e aguadeiros, como são chamados os colaboradores que distribuem água.



Neste sábado, a concessionária vai atuar no bloco da Golden com Léo Santana e, no domingo (28), no Bloco da Lexa.

Os pontos de hidratação serão montados no Palácio Tiradentes e na Praça do Expedicionário, ambos no Centro da cidade.