Aprendizes do Salgueiro anuncia vagas para desfile mirimAnderson Borde / Divulgação

Publicado 25/01/2024 12:09

Rio - Boa notícia para a criançada que deseja curtir o carnaval carioca em grande estilo! O Aprendizes do Salgueiro anunciou, nesta quarta-feira, que ainda há vagas disponíveis para participar do desfile mirim da escola neste ano. As inscrições poderão ser realizadas nos dias 25 de janeiro e 1 de fevereiro, na quadra do Salgueiro, na Zona Norte do Rio.

Com o enredo "Doce Aprendiz", de autoria de Pedro e Norma Nobre, a escola irá explorar o universo doce da vida das crianças. As criações das fantasias e carros alegóricos, a cargo de Victor Brito, prometem transportar os participantes e espectadores para um mundo encantador, repleto de balas, bolos e pirulitos. Vale destacar que, em meio a tanta doçura, o enredo também ressalta a importância da saúde bucal, lembrando que todas as crianças devem sempre escovar os dentes.



O desfile está marcado para o dia 13 de fevereiro de 2024, terça-feira de Carnaval. O Aprendizes do Salgueiro será a sétima escola mirim a se apresentar na Passarela do Samba.