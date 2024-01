Jojo Todynho é musa da Mocidade Independente de Padre Miguel - Reprodução/Instagram

Jojo Todynho é musa da Mocidade Independente de Padre MiguelReprodução/Instagram

Publicado 24/01/2024 20:13 | Atualizado 24/01/2024 20:18

Rio - Jojo Todynho apostou em um look estiloso para curtir o baile da Mocidade Independente de Padre Miguel nesta quarta-feira (24).

fotogaleria

A cantora compartilhou com seus seguidores algumas fotos e escolheu um macacão de um lado com a perna de fora e outra com a perna coberta.

Ela sairá como musa da escola de samba que levará para a avenida o enredo "Pede caju que dou... Pé de caju que dá!" a Mocidade Independente de Padre Miguel vai falar na Sapucaí sobre fruta do cajueiro, com suas histórias, lendas e curiosidades.