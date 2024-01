Desfile do Só Caminha, no Humaitá - Fernando Maia / Riotur

Rio - A animação dos ritmistas do Só Caminha deu o tom do desfile do bloco pelas ruas do Humaitá, Zona Sul do Rio, na tarde deste domingo (21). Com enredo sobre os personagens da Turma da Mônica, criados pelo cartunista Maurício de Sousa, os foliões se esbaldaram.



Em seu segundo ano como porta-bandeira, Érica Duarte enfatizou a alegria como principal característica do Só Caminha: "É um bloco leve, divertido, família mesmo."



Nem mesmo a ameaça de chuva forte neste domingo impediu Leandro Silva e a mulher, Tatiane, moradores de Belford Roxo, na Baixada, a levaram as filhas Valentina e Maiara para o desfile.

Outra atração foi a presença da Corte Real do Carnaval do Rio. "O Carnaval de rua do Rio é maravilhoso e já começou oficialmente. A Corte Real marcará presença nos blocos e muito felizes por isso!", vibrou o Rei Momo, Caio César.



, que comandou o Chá da Rainha, no desfile do bloco Chá da Alice, no Centro. Foi a estreia do cortejo no circuito de megablocos, que teve o Carrossel de Emoções, no sábado, abrindo os trabalhos. "Trabalhei aqui no Humaitá durante muitos anos e tenho um carinho muito grande pelo Só Caminha. Todo ano estamos aqui para nos divertir no desfile", disse Leandro.Outra atração foi a presença da Corte Real do Carnaval do Rio. "O Carnaval de rua do Rio é maravilhoso e já começou oficialmente. A Corte Real marcará presença nos blocos e muito felizes por isso!", vibrou o Rei Momo, Caio César. Pela manhã, no Centro, a animação ficou por conta da cantora baiana Daniela Mercury , que comandou o Chá da Rainha, no desfile do bloco Chá da Alice, no Centro. Foi a estreia do cortejo no circuito de megablocos, que teve o Carrossel de Emoções, no sábado, abrindo os trabalhos.

Aplicativo para conferir agenda



Mas a festa segue no fim de semana que vem. Para ver a programação, com data, horário e percurso completos, basta baixar o app Blocos Rio 2024, disponível em todas as plataformas digitais. A ferramenta é gratuita e funciona por geolocalização.