Daniela Mercury agita o centro com Chá da Rainha - Renan Areias/Agência O Dia

Daniela Mercury agita o centro com Chá da RainhaRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 21/01/2024 10:32 | Atualizado 21/01/2024 10:48

Rio - Em sua estreia no Carnaval carioca, Daniela Mercury arrasta uma multidão ao som de sucessos como "Rapunzel" e "Toda menina baiana" e "País Tropical" no bloco Chá da Alice, rebatizado para Chá da Rainha, em homenagem aos 40 anos de carreira da artista. O colorido das fantasias e acessórios do movimento LGBTQIA+ lotaram a Rua Primeiro de Março, no Centro do Rio, na manhã deste domingo (21).

Por conta da chuva que atingiu o município durante a madrugada , o bloco teve início com cerca de uma hora de atraso. Já na passagem de som, a cantora saudou o Rio de Janeiro, o público carioca e o padroeiro da cidade, São Sebastião, ao som de Salva Jorge.

"Vocês sabem que eu sou cidadã do Rio, né?", disse a cantora antes de começar uma de suas músicas mais conhecidas, "O canto da cidade" e foi acompanhada pelo canto dos foliões animados.

Com o sol abrindo e as temperaturas aumentando na cidade, o público acompanha empolgado cantando e dançando. Em toda a extensão da via, há equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal reforçando a segurança. Em pelo menos dois pontos da via, equipes da Cedae realizam de distribuição de água.