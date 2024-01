Bolsão d'água em Madureira, na Zona Norte do Rio - Reprodução / Centro de Operações Rio

Bolsão d'água em Madureira, na Zona Norte do RioReprodução / Centro de Operações Rio

Publicado 21/01/2024 07:49 | Atualizado 21/01/2024 10:27

Rio - A forte chuva que atingiu o Rio na madrugada deste domingo (21) alagou ruas e 85 sirenes precisaram ser acionadas em 54 comunidades. A cidade entrou no Estágio 3 às 2h50 por causa dos altos registros de chuva em um período de uma hora. O terceiro nível em uma escala de cinco significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população. Às 9h25, o Rio retornou ao Estágio 2, devido às condições do tempo.

Segundo Centro de Operações Rio, 32 bolsões d'água foram registrados no Rio, além de dois deslizamentos e quatro queda de árvores. A Avenida Carlos Peixoto, na Urca, a Estrada Grajaú-Jacarepaguá e o Alto da Boa Vista ficaram fechados cerca de 4h por questões protocolares de segurança. A Avenida Brasil, na altura da Vila do João, sentido Zona Oeste, está interditada por conta de um alagamento. Equipes da Prefeitura atuam no local e ainda não há previsão de liberação.



Na Avenida Niemeyer, um deslizamento de terra na altura do número 314, ocupa uma faixa da via. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve acionamento para a ocorrência. Equipes da Prefeitura atuam no local.

A Defesa Civil Municipal acionou 85 sirenes em 54 comunidades, a partir das 2h50, em função do elevado acumulado de chuva no período de uma hora, conforme previsto no protocolo do Sistema de Alerta e Alarme. Os pontos de apoio foram abertos pelos agentes comunitários de Defesa Civil e os moradores foram orientados a se dirigir aos pontos de apoio dessas localidades. Todas as sirenes já foram desativadas.

Através das redes sociais, o prefeito informou que está no Centro de Operações, na Cidade Nova, acompanhando a situação da chuva na cidade. "Tivemos uma chuva forte na madrugada que bateu em boa parte da cidade. A sorte foi que a chuva passou pelos lugares mais rápido do que a gente esperava. Então, chegou a encher alguns lugares e ficamos muito atentos na Zona Norte, a região mais afetada na última semana, alguns pontos encheram, mas graças à rapidez da chuva, a água abaixou relativamente rápido. A gente teve muita pancada forte no entorno do Maciço da Tijuca, em Jacarepaguá, Zona Sul e Centro também. Foi uma pancada bem forte na cidade toda, mas o pessoal tá na rua trabalhando desde a madrugada e buscando minimizar os impactos", disse Paes em vídeo publicado no X, antigo Twitter.

Os Bombeiros realizaram cerca de 30 atendimentos relacionados às chuvas durante madrugada, em todo o Estado, a maioria referente a salvamentos de pessoas, inundações e alagamentos. Até o momento, não há relatos de vítimas.

Aqui em Botafogo não diminui a chuva pic.twitter.com/iThYB7Jj7T — flamingo (@FlamingoHerrera) January 21, 2024

O governador Cláudio Castro reforçou a importância da população seguir as orientações da Defesa Civil. "Estamos acompanhando as tempestades em curso em todo o Estado. É importante reforçar o alerta: protejam-se, evitem áreas de risco e sigam as orientações da Defesa Civil! Nossos órgãos de resposta estão mobilizados para atender prontamente as ocorrências deste domingo", escreveu nas redes sociais.

deixou 12 pessoas mortas e duas seguem desaparecidas. O Rio e cidades da Baixada Fluminense foram as regiões mais atingidas pela chuva. O Corpo de Bombeiros trabalhou no atendimento às emergências e no socorro às vítimas. Foram registradas mais de 400 ocorrências relacionadas às chuvas, em todo o território fluminense, referentes a resgates de pessoas, inundações/alagamentos, cortes de árvores e desabamentos/deslizamentos. A corporação atuou com cerca de 2,4 mil militares. Na semana passada, um temporale duas seguem desaparecidas. O Rio e cidades da Baixada Fluminense foram as regiões mais atingidas pela chuva. O Corpo de Bombeiros trabalhou no atendimento às emergências e no socorro às vítimas. Foram registradas mais de 400 ocorrências relacionadas às chuvas, em todo o território fluminense, referentes a resgates de pessoas, inundações/alagamentos, cortes de árvores e desabamentos/deslizamentos. A corporação atuou com cerca de 2,4 mil militares.

O município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, entrou em estágio de atenção durante a madrugada por conta da chuva. A cidade foi uma das mais atingidas pelo temporal da última semana. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) informou que o Rio Botas transbordou por volta das 3h nas localidades Parque Horizonte, Santa Eugenia e Jardim Esplanada, em Belford Roxo e em Nova Iguaçu.

Parque Colúmbia

Ainda sofrendo com os reflexos do temporal que atingiu o Rio na semana passada, moradores do bairro Parque Colúmbia, que tem boa parte da sua área nas margens do Rio Acari, Zona Norte do Rio, foram surpreendidos com uma nova chuva na madrugada deste domingo (21). "Em exatamente uma semana do último alagamento, essa é a situação de Acari novamente. Reflexo do total descaso do poder público. Moradores de Acari, Fazenda Botafogo, Coelho Neto, Parque Columbia, Pavuna e Rocha Miranda vivem esse sofrimento todas as vezes que chove forte", escreveu um morador nas redes sociais.

Previsão

Segundo Alerta Rio, neste domingo (21), as condições do tempo seguem instáveis na cidade por conta do deslocamento de uma frente fria pelo oceano. O céu estará encoberto, com previsão de predomínio de chuva moderada ao longo do dia. Os ventos estarão moderados, ocasionalmente fortes e as temperaturas vão diminuir, com mínima prevista de 19°C e máxima de 27°C.