Bombeiros fazem busca por mulher desaparecida no Rio Botas, em Belford Roxo - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 15/01/2024 13:03 | Atualizado 15/01/2024 14:17

Rio - O número de mortes durante as chuvas do último fim de semana no Rio chegou a 12. A última vítima foi Sérgio Carlos Monteiro da Silva, 57 anos, que teve seu corpo encontrado em São Mateus, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Um homem e uma mulher ainda seguem desaparecidos

A morte de Sérgio foi confirmada pelo governador Claúdio Castro, que retornou de férias nesta segunda-feira (15). O homem estava desaparecido desde a noite de sábado e foi reconhecido por uma foto pela família, que está a caminho do Instituto Médico Legal (IML).

Outra vítima da tempestade Jackson da Silva, também está desaparecido. Segundo a família, ele havia sido levado por uma enxurrada no Complexo Chapadão, no mesmo município da Baixada.

Além dele, segue desaparecida Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos . O veículo em que ela estava caiu no Rio Botas, em Belford Roxo, que transbordou durante o temporal. Nesta segunda (15), as buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros estão sendo acompanhadas por familiares.

De acordo com o irmão, Hugo Gomes, Elaine e o marido voltavam de uma festa, quando o carro deles foi arrastado para o rio. A vítima estava no carona e o companheiro tentou soltar seu cinto de segurança e segurar sua mão, mas ela acabou escorregando e foi levada pela força da água. Já o homem foi resgatado por moradores da região. O familiar contou que, à pedido da mãe, só voltará para casa após encontrar a mulher.

Saiba quem são os 12 mortos:



- André Cardoso de Aguiar (52 anos) foi encontrado morto na Rua Parecis, em Andrade de Araújo, bairro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



- Antônio Caetano Cordeiro (64 anos): sofreu uma descarga elétrica na Rua Neuza, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



- Marcos Aurélio Aguiar Cotias (53 anos): morreu após sofrer descarga elétrica na Rua Marquês de Paranaguá, no bairro Campos Elyseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



- Marcus Aurélio Loponte Alampi (53 anos): vítima de afogamento na Rua Patrícia Cristina, no bairro Vila São Luís, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



- Marli Zeferino Alves (77 anos): vítima de afogamento na Rua Maturá, em Acari, na Zona Norte do Rio.



- Paulo César Oliveira Fernandes (59 anos): morreu por descarga elétrica na Rua Dona Alice Viterbo, no bairro São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



- Sérgio Carlos Monteiro da Silva (57 anos): vítima de afogamento na Rua Pinto Duarte, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



- Terezinha do Carmo Cassimiro (55 anos): vítima de soterramento na Estrada de Botafogo, em Costa Barros, na Zona Norte.



- Vanderlei Rodrigues Alves (53 anos): morreu afogado nas proximidades da passarela que atravessa a Rua Coronel Bernardino de Melo, no bairro Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



- Homem identificado apenas como Geraldo (aproximadamente 59 anos): morreu soterrado na Rua Moraes Pinheiro, em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio.



- Mulher não identificada (aproximadamente 50 anos): morreu afogada e seu corpo foi encontrado encontrada na Rua General Rondon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Suporte a desalojados e desabrigados

Os desabrigados e desalojados são estimados entre 500 e 600 pessoas, até o momento. O governo do estado vai distribuir por meio das prefeituras o cartão Recomeçar no valor de R$ 3 mil por família. O governador Cláudio Castro afirmou que a burocracia deve ser finalizada até sexta-feira (19) para que as prefeituras distribuam na próxima semana o auxílio. Castro afirmou que a elegibilidade para ter acesso ao benefício é rigorosa.

O vice-governador, Thiago Pampolha, afirmou que o governo está trabalhando em conjunto com as prefeituras das cidades atingidas. "Estamos trabalhando de forma integrada com as secretarias envolvidas e temos como foco principal o atendimento às pessoas que foram impactadas pelas chuvas. Uma das nossas ações é o Cartão Recomeçar, no valor de R$ 3 mil, disponibilizado após decreto de calamidade ou emergência do município atingido pela chuva. Também já disponibilizamos os nossos maquinários e equipes para atuar junto às cidades que necessitam de auxílio" destacou.