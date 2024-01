Responsável por 80% do abastecimento da Capital e Baixada, o Sistema Guandu chegou a 19% da capacidade no domingo, e nesta segunda-feira opera com 54% - Divulgação/Cedae

Publicado 15/01/2024 20:26

Baixada Fluminense - A Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu, em Nova Iguaçu, voltou a operar com 100% da capacidade nesta segunda-feira (15) às 16h04. Por conta das alterações na água causadas pelas chuvas recentes, até então, a estação operava de forma reduzida.



A estação Guandu é responsável por 80% do abastecimento de água potável da região metropolitana do Rio de Janeiro. A alteração na operação da ETA fez com que diversos bairros da região e das zonas Norte e Oeste fossem afetados pela falta de água.



As empresas Águas do Rio, Rio+Saneamento e Iguá informaram que o abastecimento em suas áreas de atuação será normalizado, de forma gradativa, em até 72h, após o restabelecimento integral da produção de água nos sistemas operados pela Cedae.



Chegou a 12 o número de mortes durante as chuvas do último fim de semana no Rio. Um homem e uma mulher seguem desaparecidos até o momento. O temporal que atingiu a Região Metropolitana na madrugada de domingo (14), causou transbordamento de rios, inundações e enchentes.Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas pessoas desaparecidas foram arrastadas pela enxurrada. Das 12 vítimas, a última encontrada foi um morador do Chapadão, na Pavuna, que também foi arrastado pela correnteza.O Governador Cláudio Castro voltou de férias, se reuniu com secretários no Centro Integrado de Comando e Controle e anunciou que está notificando o governo federal . Segundo ele, 2.400 militares do Corpo de Bombeiros contam com o apoio de drones e cães nos trabalhos após as fortes chuvas.