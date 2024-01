Município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi uma das cidades mais atingidas pela chuva neste fim de semana - Pedro Ivo/Agência O Dia

Município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi uma das cidades mais atingidas pela chuva neste fim de semana Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 15/01/2024 20:26

Rio - Uma comitiva do Governo Federal visitará o Rio de Janeiro nesta terça-feira (16) com o objetivo de levar ajuda aos moradores das cidades destruídas pelo temporal que caiu no último fim de semana. A viagem foi determinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e terá a presença dos ministros Waldez Góes (Integração) e Anielle Franco (Igualdade Racial), além dos substitutos João Paulo Capobianco (Meio Ambiente) e Osmar Almeida Júnior ( Desenvolvimento e Assistência Social).

A comitiva tem previsão de chegada às 9h30 no Rio. Na sequência, as autoridades se reúnem com o governador Cláudio Castro, prefeitos de cidades atingidas e representantes das defesas civis estadual e municipais. Após o encontro, será realizada coletiva de imprensa.

"Conforme determinação do presidente Lula, estaremos nesta terça-feira no Rio de Janeiro para dar todo o apoio necessário aos municípios atingidos pelas fortes chuvas. Faremos reuniões técnicas detalhadas, visando uma abordagem mais aprofundada e eficaz. Já reconhecemos, de forma sumária, a situação de emergência em quatro cidades e faremos todo o possível para que os recursos para atendimento à população sejam liberados o quanto antes", informou Waldez Góes.

Durante a tarde, a partir das 14h, a comitiva visitará a cidade de Belford Roxo. "O objetivo é verificarmos in loco a situação dos municípios atingidos. Vamos fazer todo o possível para as cidades recebam o quanto antes recursos da Defesa Civil Nacional para assistência humanitária e, em um segundo momento, também para restabelecimento de serviços e reconstrução de infraestruturas e moradias destruídas ou danificadas pelo desastre", complementou o ministro.

Nesta segunda-feira, o ministro de Desenvolvimento e Assistência Social Wellington Dias informou que o pagamento do Bolsa Família será antecipado para os beneficiários das cidades que tiveram decreto de calamidade. Com a decisão, as famílias receberão o auxílio nesta quinta-feira (18).

A União homologou o estado de emergência em sete municípios: Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, Duque de Caxias e São João de Meriti. Isso permite que o Governo Federal envie ajuda financeira às prefeituras das cidades afetadas pelas fortes chuvas neste fim de semana.

A Região Metropolitana do Rio está marcada por rastros de destruição decorrentes do temporal. Além das vítimas, ruas e casas continuam inundadas e famílias perderam todos seus pertences. Até o momento, 12 mortes foram confirmadas no estado. Há relatos, ainda, de dois desaparecidos no momento: Elaine Cristina de Souza Gomes , de 46 anos, que teria submergido após a queda de um veículo no rio Botas, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo, na Baixada, e uma vítima masculina adulta que teria sido arrastada pela correnteza no Chapadão, na Zona Norte do Rio.

Desde sábado, o Corpo de Bombeiros registrou mais de 340 salvamentos relacionados às chuvas em todo o Estado. A operação da corporação conta com 2,4 mil militares, incluindo bombeiros extras divididos em Grupos de Resposta ao Desastre (GRDs), com apoio de viaturas de salvamento, ambulâncias, barcos de alumínio para socorro a pessoas ilhadas por inundações e alagamentos, drones, aeronaves para busca de vítimas e monitoramento das áreas atingidas, cães farejadores, além de especialistas em resgate em estruturas colapsadas, entre outros recursos.