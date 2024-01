Um integrante da guarnição do Bope foi baleado pelo acusado, que acabou fugindo - Divulgação

Um integrante da guarnição do Bope foi baleado pelo acusado, que acabou fugindoDivulgação

Publicado 15/01/2024 17:30

Rio - Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam, na tarde desta segunda-feira, (15), em São Gonçalo, um homem de 33 anos suspeito de atirar em um policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e fazer uma refém em tentativa de roubo na noite deste domingo (14). Com ele, foi apreendido um revólver calibre .38.

Após tentar roubar um estabelecimento comercial, o homem fez uma mulher refém e o batalhão foi acionado. Durante a negociação, o bandido atirou contra um dos PMs e fugiu.

Nesta segunda, policiais do batalhão de São Gonçalo foram até o endereço informado pelo Disque Denúncia e conseguiram localizar o suspeito, prendê-lo sem resistência e levá-lo à 72ª DP (Mutua). O revólver usado na tentativa de roubo foi apreendido.

Para informar anonimamente sobre a localização de foragidos da Justiça, entre em contato com o Disque Denúncia pelos seguintes canais de atendimento. O anonimato é garantido:



- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa).