Idoso tenta ajudar, mas homem é arrastado por correnteza durante a chuva em Nova IguaçuReprodução/Redes sociais

Publicado 15/01/2024 21:00

Veja o vídeo abaixo.

Rio - Novas imagens do temporal que castigou diversos municípios do estado do Rio, no último sábado (13), mostram o desespero de dois moradores tentando salvar a vida de um homem no bairro Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os registros foram feitos por uma câmera de segurança, às 20h45 de sábado (13).

Nas imagens é possível ver a vítima, identificada como Vanderlei Rodrigues Alves, de 53 anos, tentando resistir à correnteza com a ajuda de um idoso. No entanto, depois de alguns segundos, a força da água o arrasta. O idoso, desesperado, tenta ir atrás do homem, mas não consegue. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Vanderlei morreu afogado nas proximidades da passarela que atravessa a Rua Coronel Bernardino de Melo, no bairro Comendador Soares.

Atenção, imagens fortes:

O município também registrou uma segunda morte. Marcus Aurélio Loponte Alampi, de 53 anos, se afogou na Rua Patrícia Cristina, no bairro Vila São Luís, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O seu corpo foi localizado horas depois.

Além de Vanderlei e Marcus Aurélio, outras 10 pessoas morreram no Grande Rio por causa da chuva do fim de semana. Há, ainda, relatos de dois desaparecidos até o momento: Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos, que teria submergido após a queda de um veículo no rio Botas, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo, e uma vítima masculina adulta que teria sido arrastada pela correnteza no Chapadão.

Desde sábado (13), foram registrados mais de 340 salvamentos relacionados às chuvas, em todo o estado. Nas últimas 24 horas, foram cerca de 100 ocorrências referentes a salvamentos de pessoas, inundações/alagamentos, cortes de árvores e desabamentos/deslizamentos.

Saiba quem são os 12 mortos:



- André Cardoso de Aguiar (52 anos) foi encontrado morto na Rua Parecis, em Andrade de Araújo, bairro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



- Antônio Caetano Cordeiro (64 anos): sofreu uma descarga elétrica na Rua Neuza, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



- Marcos Aurélio Aguiar Cotias (53 anos): morreu após sofrer descarga elétrica na Rua Marquês de Paranaguá, no bairro Campos Elyseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



- Marcus Aurélio Loponte Alampi (53 anos): vítima de afogamento na Rua Patrícia Cristina, no bairro Vila São Luís, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



- Marli Zeferino Alves (77 anos): vítima de afogamento na Rua Maturá, em Acari, na Zona Norte do Rio.



- Paulo César Oliveira Fernandes (59 anos): morreu por descarga elétrica na Rua Dona Alice Viterbo, no bairro São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



- Sérgio Carlos Monteiro da Silva (57 anos): vítima de afogamento na Rua Pinto Duarte, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



- Terezinha do Carmo Cassimiro (55 anos): vítima de soterramento na Estrada de Botafogo, em Costa Barros, na Zona Norte.



- Vanderlei Rodrigues Alves (53 anos): morreu afogado nas proximidades da passarela que atravessa a Rua Coronel Bernardino de Melo, no bairro Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



- Homem identificado apenas como Geraldo (aproximadamente 59 anos): morreu soterrado na Rua Moraes Pinheiro, em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio.



- Mulher não identificada (aproximadamente 50 anos): morreu afogada e seu corpo foi encontrado encontrada na Rua General Rondon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.