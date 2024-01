Cariocas aproveitaram dia ensolarado para ir à praia nesta segunda-feira (15) - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 15/01/2024 18:59 | Atualizado 15/01/2024 19:25

Rio - Após dias com chuvas intensas que causaram diversos estragos pelo município , a cidade do Rio voltou a registrar um dia ensolarado nesta segunda-feira (15). Em Guaratiba, na Zona Oeste, a sensação térmica chegou a 58,4 °C, às 12h20, recorde do verão até o momento.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a temperatura máxima desta segunda foi registrada na estação Barra/Riocentro, também na Zona Oeste: 39,2 °C. Já a mínima foi de 21,5°C, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte.

Maiores sensações térmicas do Verão até esta segunda-feira (15):



1. 58,4°C - Guaratiba - 15/01 às 12h20;

2. 55,0°C - Guaratiba - 25/12 às 09h10;

3. 54,2°C - Guaratiba - 11/01 às 10h45;

4. 52,5°C - Guaratiba - 08/01 às 10h00;

5. 52,5°C - Guaratiba - 12/01 às 09h20

A tendência é que o tempo abafado continue na cidade no início desta semana com a chuva voltando a aparecer a partir de quinta-feira (18). Para a madrugada e a manhã desta terça-feira (16), não há previsão de chuva e o céu deve ficar claro a parcialmente nublado. A temperatura se manterá estável, com mínima de 22ºC e máxima de 36ºC.

Segundo o Sistema Alerta Rio, o tempo ficará da mesma forma na quarta-feira (17), com mínima de 23ºC e máxima de 38ºC, também sem chuva.

Na quinta-feira (18), as chuvas voltam com pancadas isoladas a partir da tarde. A temperatura apresenta um declínio, entre 22ºC e 31ºC, e o vento, moderado a forte. Na sexta-feira (19), o tempo ficará nublado a encoberto, com chuva fraca e moderada com mínima de 21ºC e máxima de 29ºC.

O município voltou para o Estágio 2 nesta segunda-feira (15) devido à redução dos acumulados de chuva nas últimas 24 horas e ausência de previsão de chuva moderada a forte para o decorrer do dia. O Rio chegou ao Estágio 4 neste domingo (14) por causa da intensidade do temporal.

Mortes e desaparecidos



Três pessoas morreram e um homem está desaparecido até o momento em decorrência da chuva na cidade do Rio. Todas os casos aconteceram na Zona Norte. Ao todo, no estado, houve 12 mortes já confirmadas e mais uma mulher desaparecida.

A idosa Marli Zeferino Alves, de 77 anos, foi vítima de afogamento na Rua Maturá, em Acari. Já Terezinha do Carmo Cassimiro, 55, morreu após um soterramento na Estrada de Botafogo, em Costa Barros. Além delas, um homem identificado apenas como Geraldo, de aproximadamente 59 anos, morreu soterrado na Rua Moraes Pinheiro, em Ricardo de Albuquerque.

Uma vítima ainda é considerada desaparecida. Segundo familiares, Jackson da Silva, foi levado por uma enxurrada no Complexo Chapadão. Militares do Corpo de Bombeiros realizam buscas pela região para encontrá-lo.

Confira os outros casos:

- André Cardoso de Aguiar (52 anos): foi encontrado morto na Rua Parecis, em Andrade de Araújo, bairro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

- Antônio Caetano Cordeiro (64 anos): sofreu uma descarga elétrica na Rua Neuza, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

- Marcos Aurélio Aguiar Cotias (53 anos): morreu após sofrer descarga elétrica na Rua Marquês de Paranaguá, no bairro Campos Elyseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

- Marcus Aurélio Loponte Alampi (53 anos): vítima de afogamento na Rua Patrícia Cristina, no bairro Vila São Luís, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

- Paulo César Oliveira Fernandes (59 anos): morreu por descarga elétrica na Rua Dona Alice Viterbo, no bairro São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

- Sérgio Carlos Monteiro da Silva (57 anos): vítima de afogamento na Rua Pinto Duarte, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

- Vanderlei Rodrigues Alves (53 anos): morreu afogado nas proximidades da passarela que atravessa a Rua Coronel Bernardino de Melo, no bairro Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

- Mulher não identificada (aproximadamente 50 anos): morreu afogada e seu corpo foi encontrado encontrada na Rua General Rondon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

- Elaine Cristina de Souza Gomes (46 anos): desapareceu após o veículo que estava cair no Rio Botas, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Buscas continuam nesta segunda-feira (15).