Carro retirado dos trilhos da estação do metrô de Acari - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 14/01/2024 09:16 | Atualizado 14/01/2024 12:28

forte chuva que atingiu o Rio durante a noite deste sábado (13), provocou uma série de transtornos para a cidade. De acordo com o Centro de Operações Rio, o município entrou no Estágio 4 às 2h45 deste domingo (14), por conta do elevado acúmulo de chuva nas últimas 24 horas. Segundo o COR, diversas ocorrências que impactam a rotina da cidade, principalmente na Zona Norte, estão em andamento, como a interdição da Avenida Brasil e o fechamentos de estações do metrô. Rio - Adurante a noite deste sábado (13), provocou uma série de transtornos para a cidade. De acordo com o Centro de Operações Rio, o município entrou no Estágio 4 às 2h45 deste domingo (14), por conta do elevado acúmulo de chuva nas últimas 24 horas. Segundo o COR, diversas ocorrências que impactam a rotina da cidade, principalmente na Zona Norte, estão em andamento, como a interdição da Avenida Brasil e o fechamentos de estações do metrô.

Considerada uma das principais vias expressas da cidade, a Avenida Brasil ficou alagada nos dois sentidos, na altura de Irajá, Zona Norte do Rio, e precisou ser interditada. A via foi liberada por volta das 11h. Através das redes sociais, o prefeito Eduardo Paes pediu que os motoristas não usem a via. "Não usem a Avenida Brasil nessa manhã. Via interditada! Evitem deslocamentos! Excesso de pessoas na rua atrapalha a ação dos agentes públicos! O pessoal que tá na região da Pavuna, Irajá, Zona Norte e Bacia do Rio Acari, é evitar ao máximo qualquer tipo de deslocamento agora pela manhã. Tem muito trabalho a ser feito ali, a chuva concentrou muito nessa região. Faço um apelo para que a população evite grande deslocamentos pela cidade, especialmente nessa área", disse.

GRAVE: Avenida Brasil, altura da Passarela 25, em Irajá, completamente alagada.



Essa é apenas a via expressa mais importante da cidade do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/aw2O0gF4Vb — αℓєx (@alexlimareal) January 14, 2024

Por conta do transbordamento do Rio Acari, o entorno das estações da Linha 2 do Metrô foram afetadas. De acordo com a concessionária, o alto volume de água impossibilitou a abertura completa do sistema e as estações Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari Fazenda Botafogo e Coelho Neto estão temporariamente fechadas. O MetrôRio informou que opera provisoriamente na linha 2 entre as estações Colégio e General Osório/Ipanema. "As equipes de manutenção estão mobilizadas para atuar, após o escoamento da água, e restabelecer o mais breve possível o sistema metroviário", finaliza a nota.

Trecho do @metro_rio entre Acari e Pavuna totalmente inundado. pic.twitter.com/sJ8DL1lJ9N — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) January 14, 2024

Ainda em Acari, o subsolo e o estacionamento do Hospital Ronaldo Gazolla ficou inundado. Em imagens que circulam nas redes sociais, os carros aparecem cobertos pela água. O estacionamento do 9º BPM (Rocha Miranda) também ficou embaixo d'água. Em um vídeo feito dentro da unidade, as viaturas estão praticante submersas.

Duas pessoas morreram e uma está desaparecida após a forte chuva que atingiu a Região Metropolitana do Rio. Na Zona Norte, em Ricardo de Albuquerque, um homem foi encontrado morto após ficar soterrado em um desabamento. Em Acari, na mesma região, uma mulher vítima de afogamento foi encontrada sem vida na Rua Matura. Já na Baixada Fluminense, em Belford Roxo, equipes do Corpo de Bombeiros buscam por uma mulher que desapareceu depois da queda de um veículo no Rio Botas.



As instalações do 9° Batalhão da Polícia Militar, que fica localizado em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio, foram inundadas devido às fortes chuvas na noite deste sábado. Imagens mostram algumas viaturas da PM completamente cobertas pela água.

Em função das fortes chuvas que ocasionaram pontos de alagamentos, a estação Osvaldo Cruz da SuperVia está fechada para embarque e desembarque. A circulação de ônibus na cidade também foi afetada por conta do temporal. Segundo o RioÔnibus, as linhas 300, 362, 369, 378, 388, 392, 393, 394, 397, 665 é 771 são as mais prejudicadas devido ao transbordamento do rio Acari. "Os consórcios, em conjunto com a Secretaria Municipal de Transportes, estão trabalhando para buscar soluções que viabilizem a operação dessas e de outras linhas, até que tudo retorne à normalidade", finalizada a nota.

O município do Rio, segundo o Centro de Operações, está com 25 bolsões d'água, 17 pontos de alagamentos e cinco quedas de árvores. Segundo o COR, a Defesa Civil Municipal acionou 29 sirenes em 16 comunidades do Rio. Os sinais foram ouvidos a partir da 00h30, em função do elevado acumulado pluviométrico no período de uma hora. Os pontos de apoio foram abertos pelos agentes comunitários de Defesa Civil e os moradores devem se dirigir aos abrigos dessas localidades.

O Corpo de Bombeiros atendeu a mais de 150 ocorrências relacionadas às chuvas nas últimas 24 horas, em todo o território fluminense. A maioria dos chamados são para salvamentos de pessoas, inundações/alagamentos, cortes de árvores e desabamentos/deslizamentos.

Washington Luiz

Após o forte temporal deste domingo (14), motoristas que passavam pela Rodovia Washington Luiz encontraram vários pontos de alagamento. Em vídeo, motoristas que passavam pela via enfrentaram grandes bolsões d'água, além do intenso congestionamento.

Previsão

Segundo o Alerta Rio, neste domingo 14), uma frente estacionária no oceano ainda influencia o tempo no município do Rio. Com isso, o céu estará predominantemente nublado e há previsão de chuva fraca a qualquer momento, podendo ser moderada no período da manhã. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis, com mínima de 23°C e máxima de 31ºC. Ainda segundo o Alerta Rio, na segunda-feira (15) e na terça-feira (16), haverá redução de nebulosidade sobre a cidade e não há previsão de chuva.