Carros que estavam no estacionamento do hospital ficaram submersos Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 14/01/2024 11:55 | Atualizado 14/01/2024 12:32

temporal que atingiu a cidade, na madrugada deste domingo (14). A unidade também ficou cerca de seis horas sem luz. O subsolo do prédio abriga o estacionamento e alguns setores operacionais e de manutenção. Rio - O subsolo do Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte do Rio, foi inundado durante o, na madrugada deste domingo (14). A unidade também ficou cerca de seis horas sem luz. O subsolo do prédio abriga o estacionamento e alguns setores operacionais e de manutenção.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a energia do hospital foi desligada por segurança e todos os aparelhos de suporte à vida passaram a operar por suas baterias próprias com grande autonomia e sem interrupção. A pasta informou que os pacientes foram acompanhados de perto pelos profissionais de saúde.

Uma grávida de 9 meses que entrou em trabalho de parte durante a madrugada precisou ser levada até uma ambulância, que não conseguia acessar a unidade, em um bote do Corpo de Bombeiros

Durante a madrugada, a Secretaria Municipal de Conservação e a Rioluz enviaram equipes e máquinas para drenar a água do subsolo, fazer a limpeza da área externa e para checagem e liberação da rede de energia da unidade. No meio da manhã, a eletricidade foi restabelecida na maior parte do hospital. O secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, esteve na unidade acompanhado o trabalho dos agentes da prefeitura.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o estacionamento da unidade com os carros submersos. "Situação crítica, hospital e rua ao lado como eu nunca vi em 18 anos", escreveu uma moradora em uma publicação.

A forte chuva que atingiu o Rio durante a madrugada deste domingo (14), provocou uma série de transtornos para a cidade. De acordo com o Centro de Operações Rio, o município entrou no Estágio 4 às 2h45, por conta do elevado acúmulo de chuva nas últimas 24 horas. Segundo o COR, diversas ocorrências que impactam a rotina da cidade, principalmente na Zona Norte, estão em andamento, como a interdição da Avenida Brasil e o fechamentos de estações do metrô.

Duas pessoas morreram e uma está desaparecida após a forte chuva que atingiu a Região Metropolitana do Rio. Na Zona Norte, em Ricardo de Albuquerque, um homem foi encontrado morto após ficar soterrado em um desabamento. Em Acari, na mesma região, uma mulher vítima de afogamento foi encontrada sem vida na Rua Matura. Já na Baixada Fluminense, em Belford Roxo, equipes do Corpo de Bombeiros buscam por uma mulher que desapareceu depois da queda de um veículo no Rio Botas. O município do Rio, segundo o Centro de Operações, está com 25 bolsões d'água, 17 pontos de alagamentos e cinco quedas de árvores. Segundo o COR, a Defesa Civil Municipal acionou 29 sirenes em 16 comunidades do Rio. após a forte chuva que atingiu a Região Metropolitana do Rio. Na Zona Norte, em Ricardo de Albuquerque, um homem foi encontrado morto após ficar soterrado em um desabamento. Em Acari, na mesma região, uma mulher vítima de afogamento foi encontrada sem vida na Rua Matura. Já na Baixada Fluminense, em Belford Roxo, equipes do Corpo de Bombeiros buscam por uma mulher que desapareceu depois da queda de um veículo no Rio Botas. O município do Rio, segundo o Centro de Operações, está com 25 bolsões d'água, 17 pontos de alagamentos e cinco quedas de árvores. Segundo o COR, a Defesa Civil Municipal acionou 29 sirenes em 16 comunidades do Rio.