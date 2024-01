Uma nova frente fria deve chegar a partir da próxima quinta-feira (18) - Marcos Porto/Agência O Dia

Ainda segundo o especialista, as chuvas desta sexta (12) e sábado (13) foram causadas devido o estado do Rio ter apresentado bastante calor e umidade na semana anterior. "A chegada desta frente fria e a formação de um centro de baixa pressão atmosférica na costa favoreceram o fluxo contínuo de umidade para a região metropolitana causando os acentuados acumulados pluviométricos num curto período", disse. Rio - Após o forte temporal que atingiu a cidade do Rio neste sábado (13), o meteorologista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Wanderson luiz Silva, alertou para a possibilidade de chuva forte novamente no próximo fim de semana devido a chegada de um novo sistema frontal. Apesar disso, de segunda (15) a quarta-feira (17), os dias devem ser de sol e calor , com temperaturas de até 38ªC.Ainda segundo o especialista, as chuvas desta sexta (12) e sábado (13) foram causadas devido o estado do Rio ter apresentado bastante calor e umidade na semana anterior. "A chegada desta frente fria e a formação de um centro de baixa pressão atmosférica na costa favoreceram o fluxo contínuo de umidade para a região metropolitana causando os acentuados acumulados pluviométricos num curto período", disse.

De acordo com o Alerta Rio, na segunda (15) as temperaturas podem alcançar os 35ºC. Nos dias seguintes, o aumento será gradativo, com máxima de 37ºC na terça (16) e até 38ºC na quarta (17).



Na quinta (18), áreas de instabilidade em altos e médios níveis da atmosfera, reforçadas pelo calor, influenciarão o tempo na cidade do Rio, com previsão de pancadas isoladas de chuva moderada a forte à tarde e noite. As temperaturas terão queda, com máxima de 32ºC.