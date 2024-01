Comlurb mobiliza mais de mil garis para agilizar a limpeza após as fortes chuvas - Divulgação / Comlurb

Comlurb mobiliza mais de mil garis para agilizar a limpeza após as fortes chuvasDivulgação / Comlurb

Publicado 14/01/2024 19:13

Rio - A Comlurb trabalhou intensamente, neste domingo (14), nos locais atingidos pelas chuvas.

Aproximadamente 1.500 garis foram mobilizados na cidade do Rio e contaram com o apoio de 60 caminhões compactadores, 33 caminhões basculantes, 24 pás mecânicas, nove caminhões pipas, 17 mini pás carregadeiras, vans e micro-ônibus para o transporte dos funcionários, motosserras, e caminhões cestos para o manejo arbóreo.

Apenas para fazer a limpeza e remoção de resíduos das áreas interna e externa do Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, Zona Norte, a empresa destacou 100 garis.O subsolo do hospital, que abriga o estacionamento e alguns setores operacionais e de manutenção, foi inundado durante o temporal que atingiu a cidade, na madrugada deste domingo (14). A unidade também ficou cerca de seis horas sem luz.

fotogaleria

As equipes trabalharam desde a noite deste sábado (13) na desobstrução de caixas de ralo, nos bolsões d'água, na lavagem de logradouros com água de reuso, na remoção de lixo, raspagem de lama, remoção de galhos, árvores, móveis e outros bens inservíveis danificados e descartados pelos moradores.A operação especial contou com o reforço de garis destacados para a limpeza de praia durante o verão, que foram realocados para atender as demandas emergenciais.