Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio CastroReprodução/Internet

O governador Cláudio Castro suspendeu as férias e embarcou de volta ao Rio de Janeiro na noite deste domingo (14) vindo dos EUA. De acordo com a assessoria do Palácio Guanabara, Castro coordenou à distância as ações das secretarias estaduais envolvidas nos trabalhos de resgate e auxílio aos municípios afetados pelas chuvas ao longo do dia. Até o início da noite deste domingo, os Bombeiros confirmaram 11 mortos e duas pessoas desaparecidas. Castro chega ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (15) e se reunirá, às 10h, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), com representantes dos órgãos envolvidos na força-tarefa.

Pampolha sobrevoa Baixada Fluminense

O governador em exercício do Rio, Thiago Pampolha, sobrevoou, neste domingo (14), os locais mais atingidos na Baixada Fluminense, se reuniu com prefeitos e enfatizou que segue atuando para agilizar o suporte às cidades afetadas.

"Estamos em contato com a Defesa Civil de cada município atingido e sobrevoando as regiões mais afetadas para agilizarmos o socorro às vítimas e olhando também a situação no entorno, com muito lixo nas ruas. Também estamos atuando em conjunto com as prefeituras", afirmou o governador em exercício.