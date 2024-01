Água potável, materiais de higiene e alimentos não perecíveis podem ser doados - Divulgação

Publicado 14/01/2024 17:37

Rio - A Câmara Municipal do Rio, em parceria com o Voz das Comunidades, receberá, a partir desta segunda-feira (15), donativos para as vítimas das chuvas na cidade. O saguão do Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia, no Centro, estará aberto para recebimento de alimentos não perecíveis, água potável, itens de limpeza e de higiene pessoal.

O ponto de doações funcionará das 10h às 18h. Os donativos serão reunidos e distribuídos às regiões e comunidades mais afetadas pelas fortes chuvas da última madrugada.

O Palácio Pedro Ernesto fica localizado na Cinelândia, no Centro do Rio, em frente à estação de Metrô. O acesso para entrega das doações será feito pela escadaria principal.