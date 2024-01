Thiago Pampolha se reuniu com prefeitos para tratar sobre o impacto das chuvas no Rio - Rogério Santana/Governo do Estado

Publicado 14/01/2024 17:30

Rio - Após as fortes chuvas que atingiram o estado do Rio neste sábado (13), o governador em exercício Thiago Pampolha garantiu que as pessoas afetadas vão receber o Cartão Recomeçar, no valor de R$ 3 mil. Além disso, o governo também solicitou apoio do Ministério das Cidades para auxiliar nas obras emergenciais de grande porte, como o Rio Botas, que passa pelos municípios de Belford Roxo e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e o Rio Pavuna.

Ainda neste domingo (14) Pampolha sobrevoou os locais mais atingidos na Baixada Fluminense, se reuniu com prefeitos e reafirmou que as ações do estado têm como prioridade o apoio humanitário e a proteção à vida, como também a disponibilização de maquinários e equipes para as cidades.

"Estamos trabalhando de forma integrada com as secretarias envolvidas e temos como foco principal o atendimento às pessoas que foram impactadas pelas chuvas. Uma das nossas ações é o Cartão Recomeçar, no valor de R$ 3 mil, disponibilizado após decreto de calamidade ou emergência do município atingido pela chuva. Também já disponibilizamos os nossos maquinários e equipes para atuar junto às cidades que necessitam de auxílio" destacou.

Pampolha enfatizou ainda que há pontos de inundação e pessoas que precisam de ajuda. Neste sentido, o governo do estado segue atuando junto às prefeituras para agilizar o suporte.

"Por isso, estamos em contato com a Defesa Civil de cada município atingido e sobrevoando as regiões mais afetadas para agilizarmos o socorro às vítimas e olhando também a situação no entorno, com muito lixo nas ruas. Também estamos atuando em conjunto com as prefeituras", disse o governador em exercício.

Só o Corpo de Bombeiros, nas últimas 24 horas, já atendeu mais de 200 ocorrências em todo o território fluminense, relacionadas a salvamentos de pessoas, alagamentos, cortes de árvores e deslizamentos.

Envio de retroescavadeiras e caminhões

Em contato permanente com as prefeituras, a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP) tem atuado em diversas cidades. Entre elas, Duque de Caxias, para onde a pasta enviou uma retroescavadeira long reach para ajudar na desobstrução de uma área do canal do Caboclo.

Em São João de Meriti, seis caminhões e quatro retroescavadeiras darão suporte aos trabalhos. Em Queimados, a SEIOP está enviando equipes e maquinários, como um caminhão, uma retroescavadeira e gerador de energia, que ajudará na contenção de encostas no bairro Caixa D’água.

Apoio humanitário

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos também está atuando junto aos municípios atingidos pelas chuvas. Entre os benefícios do Estado está o Cartão Recomeçar, que é um benefício pago, em uma única parcela de R$ 3 mil, por meio de um cartão de débito, após decreto de calamidade ou emergência do município atingido pela chuva.

A pasta também está entregando, na tarde deste domingo, 1.700 unidades de garrafas e copos de água e 600 quentinhas de refeição para o município do Rio de Janeiro no ponto de apoio montado na Arena Jovelina Pérola Negra, na Pavuna.