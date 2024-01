Neste domingo (14) o dia foi de chuvas isoladas e baixas temperaturas - Armando Paiva/Agência O DIA

Publicado 14/01/2024 18:34

Rio - A previsão do tempo na cidade do Rio de Janeiro para os próximos dias é de redução de nebulosidade e elevação das temperaturas. Segundo o Alerta Rio, entre esta segunda (15) e quinta-feira (18) não há previsão de chuvas. Apesar disso, para a noite deste domingo (14), ainda há previsão de chuva fraca de forma isolada.

Na segunda (15) as temperaturas podem alcançar os 35ºC. Nos dias seguintes, o aumento será gradativo, com máxima de 37ºC na terça (16) e até 38ºC na quarta (17).

Na quinta (18), áreas de instabilidade em altos e médios níveis da atmosfera, reforçadas pelo calor, influenciarão o tempo na cidade do Rio, com previsão de pancadas isoladas de chuva moderada a forte à tarde e noite. As temperaturas terão queda, com máxima de 32ºC.