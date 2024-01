A previsão é de chuva para as próximas horas - Arquivo/Marcos Porto/Agência O Dia

A previsão é de chuva para as próximas horasArquivo/Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 13/01/2024 18:09 | Atualizado 13/01/2024 22:08

Rio - As chuvas que caíram no Rio provocaram diversos pontos de alagamento no fim da tarde e início da noite deste sábado (13), o que deixou a cidade em estágio 2 de atenção. O tempo ficou entre nublado e encoberto com chuva moderada a forte, acompanhada de rajadas de ventos.

Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva atuam sobre a Zona Oeste, de forma quase estacionária, causando chuva moderada a forte isolada. Entre 16h e 17h, houve ainda registro de vento moderado na estação Marambaia (49,3 km/h). Enquanto por volta das 20h30 núcleos de chuva ganharam intensidade sobre a Zona Norte.



Dados do Centro de Operações Rio mostraram também que entre 17h45 e 18h, choveu muito forte no Riocentro (16mm). Na avenida Brasil/Mendanha, choveu forte (10,4mm). Na Grota Funda, Santa Cruz, Campo Grande e Sepetiba, choveu moderado (entre 1,25 e 6,25mm). Além disso, chove em outras localidades da cidade também.

Na Praça de Pedágio do km 102, em Duque de Caxias, a pista precisou ficar interditada por cerca de 3h na subida da serra de Petrópolis, na Região Serrana, devido ao alagamento e risco de deslizamento. O sentido Rio, pista de descida, seguiu operando normalmente.

Outro trecho alagado foi o da Reduc, que apresentou retenção no trânsito por causa de bolsão d'água em ambos os sentidos da rodovia. Segundo a Concer, concessionária responsável pela via, a pista sentido Juiz de Fora chegou a ficar com 10km de congestionamento entre km 123 (acesso a Caxias) e km 113 (Reduc).

Chuva interdita Praça de Pedágio, em Duque de Caxias, na subida da serra. Devido ao temporal há risco de deslizamento.#ODia



Créditos: Redes sociais pic.twitter.com/5aqqfmqyeV — Jornal O Dia (@jornalodia) January 13, 2024

O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.



A previsão para domingo (14) é de tempo segue instável, com previsão de chuva fraca a moderada de forma isolada a qualquer hora dia. Na segunda-feira (15) e na terça-feira (16), haverá redução de nebulosidade sobre a cidade e não há previsão de chuva. As temperaturas apresentarão elevação.



Já na quarta-feira (17), áreas de instabilidade poderão causar chuva fraca a moderada isolada no período da noite.



Região Metropolitana



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) está acompanhando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos em todo o território fluminense, enviando alertas para os municípios quando necessário.



Neste momento, o risco hidrológico é alto na Região Metropolitana. Há possibilidade de alagamentos e inundações em São Gonçalo. Enquanto no restante do Estado, o risco é moderado a baixo. Além disso, o risco geológico é alto na Região Metropolitana e na Costa Verde, com perigo de deslizamento de terra em São Gonçalo, Niterói e em Paraty.



Para as próximas horas, a previsão é de pancadas de chuva moderada a forte em todo o estado.



Em todo estado, os bombeiros atenderam até a tarde deste sábado (13) cerca de 60 ocorrências relacionadas às chuvas nas últimas 24 horas, a maioria relacionada a salvamentos de pessoas e cortes de árvores.