Ônibus perdeu a direção e derrubou uma casa na Rua Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo, Zona NorteReprodução de vídeo

Publicado 13/01/2024 19:38 | Atualizado 13/01/2024 22:01

Rio - Um ônibus perdeu o controle e colidiu em um muro na Rua Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo, na Zona Norte, no início da noite deste sábado (13). O veículo era da linha 625, que fazia o trajeto Penha x Saens Peña.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Grajaú foi acionado às 19h24. No local, os militares chegaram a atender um homem com ferimentos moderados. Já o Rio Ônibus informou que não houve feridos.

Imagens mostram o momento em que passageiros são retirados do veículo com a ajuda de policiais militares antes da chegada dos bombeiros. O muro ficou completamente destruído.

O Rio Ônibus informou ainda que lamenta o ocorrido. "A empresa está prestando a devida assistência aos envolvidos e aguarda resultado de perícia técnica para entender a dinâmica do acidente", disse em nota.