Corpo de Bombeiros aposta em drones falantes para evitar afogamentos - Ângela Góes / CBMERJ

Corpo de Bombeiros aposta em drones falantes para evitar afogamentosÂngela Góes / CBMERJ

Publicado 13/01/2024 19:14

Rio – Drones com alto-falantes começaram a ser usados pelo Corpo de Bombeiros, neste sábado (13), nas praias, pedras e mirantes de todo o estado do Rio, para reforçar a prevenção a afogamentos no mar.



Os equipamentos emitem alertas sonoros, em português e inglês, orientando banhistas e turistas a evitarem situações de risco, como o banho de mar em locais sinalizados com bandeiras vermelhas. Até a última sexta-feira (12), foram 2.681 resgates no mar, quatro vezes mais do que no mesmo período de 2023.