Homem é preso por furtar cordão de ouro na Praia de Copacabana - Seop

Homem é preso por furtar cordão de ouro na Praia de CopacabanaSeop

Publicado 13/01/2024 16:19

Rio - Em menos de 24 horas, agentes da Secretaria de Estado de Ordem Pública (Seop) prenderam quatro homens por pichar edificação, dano ao patrimônio público e furto.

Na madrugada deste sábado (13), agentes estavam em operação na Rua Tonelero, em Copacabana, Zona Sul, quando flagraram um homem pichando a parede de uma edificação. A equipe o conduziu para a 13ª DP (Ipanema).

fotogaleria

Já agentes do BRT Seguro prenderam dois homens, em ocorrências distintas, por dano ao patrimônio público, nesta sexta-feira (12). Na noite de ontem, um homem tentou quebrar diversas catracas do terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Já agentes do BRT Seguro prenderam dois homens, em ocorrências distintas, por dano ao patrimônio público, nesta sexta-feira (12). Na noite de ontem, um homem tentou quebrar diversas catracas do terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.

A equipe de monitoramento da Mobi-Rio acionou os agentes, que o flagraram chutando a roleta. Segundo o homem, ele disse estar indignado com os funcionários da bilheteria, pois não tinham troco para uma nota de R$ 100, que seria utilizada para pagar a passagem. Durante a revista, os agentes encontraram uma munição de fuzil intacta, calibre 7,62. Ele foi levado para a para a 16ª DP (Barra da Tijuca).



Mais cedo, um outro homem pediu para o motorista parar o ônibus fora do ponto. Ele portava um bastão de madeira e ameaçou o condutor, dando socos no vidro que separa a cabine dos passageiros. O motorista parou na estação Aracy Cabral, na Taquara, Zona Oeste, e abordou agentes que estavam no local. A equipe prendeu o homem e o conduziu para a 32ª DP (Taquara).



A última prisão foi de um homem que furtou, em cima de uma bicicleta, um cordão de uma mulher no calçadão de Copacabana na tarde de sexta-feira, dia 12. Quando ele tentava fugir, na contramão dos veículos, em alta velocidade e olhando muito para trás, foi parado por um dos agentes da Seop, que desconfiou da atitude dele. Ele disse ao agente que estava fugindo de integrantes de uma facção rival. O agente, então, solicitou as imagens do circuito das câmeras da prefeitura e confirmou o furto na altura do Hotel Copacabana Palace, na Avenida Atlântica. O homem foi preso, portando o cordão, e levado para a 12ª DP (Copacabana).



"Esse trabalho da Secretaria de Ordem Pública é muito importante para auxiliar a segurança na nossa cidade. Nós vamos continuar fazendo esse trabalho com foco na proteção do cidadão carioca, no ordenamento e na segurança pública", disse o secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale.