Ela estava cadastrada no programa SOS Crianças Desaparecidas do governo do estadoDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 13/01/2024 23:06 | Atualizado 14/01/2024 09:34

Rio - Uma criança, que estava desaparecida desde agosto de 2022, foi encontrada neste sábado (13), após informações repassadas pelo Disque Denúncia. A menina, de 9 anos, era moradora da Taquara, na Zona Oeste, e estava cadastrada no programa SOS Crianças Desaparecidas do governo do estado.

A menina foi encontrada com a mãe em uma igreja na cidade de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, após um trabalho conjunto entre as polícias militares do Rio e São Paulo. Contra a mulher, de 44 anos, havia um mandado de prisão em aberto.

A ação foi realizada após o 5° Comando de Polícia de Área da PM do Rio ter recebido informações do Disque Denúncia sobre o paradeiro da criança. Após buscas na região, os agentes da polícia de São Paulo encontraram mãe e criança durante uma missa, que era realizada na cidade de Lorena.

O pai da criança saiu do Rio para reencontrar a filha. A ocorrência foi registrada no plantão policial da cidade de Lorena, interior de São Paulo.