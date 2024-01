Nina Lopes em meio a brincadeiras com amigos - Lorena Salum

Publicado 14/01/2024 00:00

Rio - Com muitas cores e movimentos, as telas, sem dúvida, têm recursos que prendem a atenção das crianças e são aliados dos pais para distrai-las em momentos livres, mas o uso excessivo prejudica o desenvolvimento integral dos pequenos e traz impactos a curto e longo prazo na vida deles.

Um estudo publicado neste ano, no The Journal of Pediatrics, da Califórnia, nos Estados Unidos, após acompanhar 356 meninos e meninas de 2 anos de idade, apontou como o uso de telas no início do desenvolvimento infantil afetam os mais novos nas chamadas funções executivas. Segundo o artigo, as crianças apresentam déficits nas habilidades de lembrar, planejar, prestar atenção e regular pensamentos e comportamentos. Além disso, a piora da capacidade de regular comportamentos e emoções, e o aumento do risco de desenvolver doença cardíaca, acidente vascular cerebral (AVC) e diabetes, na vida adulta, são alguns dos prejuízos vindos com a falta de controle e limite no acesso a dispositivos eletrônicos.

Para além de complicações na visão e uma capacidade reduzida de atenção, psicólogos alertam que os pequenos também podem acabar não desenvolvendo de forma efetiva suas habilidades sociais e apresentar distúrbios do sono e até mesmo depressão se estiverem expostas às telas de forma prolongada. Para além de complicações na visão e uma capacidade reduzida de atenção, psicólogos alertam que os pequenos também podem acabar não desenvolvendo de forma efetiva suas habilidades sociais e apresentar distúrbios do sono e até mesmo depressão se estiverem expostas às telas de forma prolongada.

Isso porque, por meio de celular, televisão ou tablet, a criança está consumindo conteúdos passivamente e abrindo mão de oportunidades valiosas de praticar outras atividades importantes, como estar em contato com a natureza, ler ou praticar exercícios físicos.



"O celular e os dispositivos eletrônicos entram como obstáculo de desenvolvimento saudável. O veículo de aprendizado da criança é a interação face a face. Se o tempo de tela reduz a brincadeira, a interação com outros adultos, o crescimento será prejudicado. Quanto mais jovem a criança, mais ela é dependente do adulto para se desenvolver", explica a psicóloga infantil Thalita Martigneno. "A criança descobre o mundo, adquire socialização e aprende palavras com a interação real, pois são nesses momentos que ela une a linguagem verbal com a não verbal e constrói percepção e vocabulário. Criança se desenvolve imitando expressão facial”, acrescenta.

Uma das estratégias da professora Thais Lopes, mãe de Nina, de três anos, para passar tempo com a pequena e mantê-la longe das telas, é promover atividades com movimentos em espaços ao ar livre. Ela costuma explorar lugares públicos com a pequena, como praças, orla da praia e parques naturais da cidade, para que Nina brinque e corra livremente no gramado. Quando precisam passar o dia em casa, as atividades lúdicas também são o recurso de Thais para matar o tempo: "Fazemos pintura, brincamos de quebra-cabeça, de dançar e lemos livros. Ela prefere brincar com companhia, o que demanda atenção constante, e ela gosta de estar junto mesmo quando preciso fazer outras coisas. Então, também costumo envolvê-la nas atividades da casa, porque ela tem muito interesse. Ela colabora com algo que queira quando estou cozinhando, costumamos fazer bolinhos e lavamos as louças. E eventualmente assistimos a um filme ou episódio de algo que ela goste na televisão, ou vamos ao cinema. É esse o contato que ela costuma ter com telas, já que ela ainda não tem acesso a jogos em celular ou tablet", conta. Como passeios demandam um custo alto, a família tem o hábito de ir ao teatro ver alguma produção infantil.

Atividades culturais fora de casa também são as escolhas da jornalista Fabiana Freitas para entreter a filha Isabela, de 10 anos, durante as férias escolares. A menina já tem o seu próprio celular, que herdou do pai, e divide um tablet com ele. Mas utiliza os aparelhos em último caso. Neste ano, a jornalista planeja inscrevê-la em uma colônia de férias em um clube perto de casa, mas exposições são o forte da família para passar o tempo sem dispositivos eletrônicos: "Na semana passada, fomos ver a mostra do Pequeno Príncipe, no Shopping Rio Sul, e ela ficou um tempo enorme sem tocar no celular, mais de 4h. Na verdade, quando vamos a exposições, ela nem o celular leva. Costumamos ir nas gratuitas, vamos de ônibus, porque ela gosta, e depois fazemos algum lanche na rua. São ótimos momentos entre mãe e filha, em que a Isabela se diverte sem lembrar do celular. Quando ela acessa, é porque não tem outra atividade para fazer".

É preciso limitar tempo de acesso

Em um mundo cercado pela tecnologia, é difícil para os pais proibirem as crianças mais velhas de terem contato com telas. A saída é limitar o período de acesso. O tempo ideal para o uso das telas pelas crianças varia de acordo com a idade. A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é de que, até os dois anos de idade, as crianças não devem ter nenhum acesso a telas, para evitar prejuízos no desenvolvimento de habilidades sociais e de linguagem. Já entre dois e cinco, a recomendação é de, no máximo, uma hora de uso por dia com a supervisão de um adulto. Dos seis aos dez anos, o limite é de duas horas por dia, sempre com supervisão. Entre 11 e 18 anos, máximo de duas a três horas por dia, considerando telas e videogames, e também sempre com supervisão. Os pais não devem permitir que o adolescente passe a madrugada jogando.

"A tela ocupa o espaço das brincadeiras, e a criança acaba perdendo a percepção do próprio corpo, e prejudica a capacidade motora dela. Já as crianças maiores, de seis a doze anos, têm prejuízos na sociabilidade e no controle do impulso. Isso acontece porque tudo no digital tem resposta rápida, livrando a criança de passar por frustrações e, assim, impedindo-a de construir paciência e persistência. No mundo digital, a velocidade é maior do que no mundo real e traz gratificação o tempo todo. Por isso, acarreta prejuízos no controle dos impulsos e dos desejos, e também na tolerância às frustrações", afirma Thalita.

O maior desafio dos pais é limitar o tempo de uso. A professora Marianna Alencar admite que é impossível fugir totalmente das telas com o seu filho Francisco, que está prestes a completar oito anos. Porém, ela conta que o segredo é participar do interesse do menino por jogos virtuais: "Jogos de celular e videogame fazem parte do cotidiano do Francisco, os amiguinhos na escola falam de jogos. Então o jogo acaba sendo uma forma de ele se conectar com o pai e comigo. Jogamos juntos, conversamos sobre jogos e ele nos mostra o interesse dele”, diz. "Sempre digo que combinados têm que ser seguidos, e mesmo que no início tenha sido complicado ele entender que tem hora para largar o celular, hoje nos damos melhor em relação a isso. No geral, acho que quanto mais tempo ele passa em frente às telas, mais difícil é regular o uso no dia seguinte".

A saída é oferecer aos filhos outras opções de brincadeiras, lazer e interação, diversificando os estímulos com os quais a criança tem contato.

As rotinas também ajudam a manter o controle no uso dos eletrônicos. Chiara, de três anos, vai todas as manhãs para a praça perto de casa, onde encontra os mesmos amiguinhos. Eles também fazem piquenique nos playgrounds dos prédios uns dos outros, uma maneira de passar o tempo. Em casa, a estratégica de sua mãe, a psicóloga Cláudia Puntel para entretê-la, é quebra-cabeça, brincadeira de esconde e esconde, cozinha e boneca, as preferidas da menina: "Eu gosto de brincar com ela. Comprei para ela um livro de atividades da Barbie, com mais de 300 propostas diferentes, então ela demora para enjoar. Eu também gosto de pintar e fazer essas atividades com ela. Cada página é uma atividade diferente, então são estímulos diferentes”, diz Cláudia.

A psicóloga reconhece que, mesmo com estas distrações, é difícil tirar Chiara de frente da televisão quando está assistindo a algum desenho: "É como abstinência de drogas pesadas", brinca. "Mas aí vou negociando, dando mais cinco minutos ou esperando o desenho acabar. E aí ela vaia para o play do prédio ou para pracinha. Ajuda quando falo que ela vai encontrar as amigas. O social dá uma ajudada, mas às vezes ela vai embora chorando”, conta. Como psicóloga, Cláudia explica que o engajamento social é uma estratégia para virar a chave da filha quando ela está muito chateada por não poder assistir à televisão: "Enquanto seres humanos, temos as ativações simpática e parassimpática do sistema nervoso. A simpática é a ativação da luta e da confusão, e o que diminui esta ativação é sempre algo ligado a relaxamento, como atividades de respiração, meditação ou um banho. Colo, carinho e coisas ligadas a vínculo também funcionam. Por isso, quando Chiara está muito agitada e estressada quando a tiro da frente da televisão, peço para fazer ligação de vídeo com as amigas para ajudá-la a se acalmar", diz Cláudia.

As interações reais com outras crianças também são a tática de Marianna Rodrigues para manter a filha Maria Luisa, de 10 anos, entretida. A enfermeira sempre busca ter alguma companhia em casa para a Malu, como primas e amigas: "Como ela é filha única, é ótimo ter uma amiga para brincar. Nós também passamos muito tempo juntas em parques e lugares abertos. Malu ama passear com a sua cachorra, então pelas manhãs saímos com ela, e Malu se diverte muito subindo em árvores, correndo e brincando com outros cachorros nas praças", diz Marianna. A família criou a gincana dos livros: a cada livro que Malu ler, ela escolhe algo, como, por exemplo, o que comer no jantar ou onde ir no fim de semana. "Claro que Malu acaba usando aparelhos eletrônicos, mas ela gosta mais de televisão do que de celulares e tablets. Então, procuro assistir a um filme em família, fazemos pipocas e transformamos em uma noite de cinema".

Da mesma maneira para criar vínculo e afetividade com a filha, a empresária Heloísa Pinzon passa as manhãs em interação com a menina de três anos em atividades lúdicas, sem nenhum uso de tecnologia. Nas palavras dela, Sofia acha que a televisão de casa só serve para transmitir os jogos do Flamengo, que é o único programa a que a família assiste perto da criança. E só começaram depois que Sofia já tinha completado dois anos. Em vez de oferecer televisão ou celular, Heloísa aproveita a curiosidade da infância e envolve a filha em tarefas como a preparação do café da manhã. A menina ajuda a colocar o jogo americano na mesa, a pegar as frutas e fazer as vitaminas. Sofia também auxilia nos cuidados com o irmão Mateo, de seis meses.

Assim como Cláudia, Heloísa comprou um livro de atividades para Sofia, mas com o tema de Natal, uma espécie de calendário do advento. Até 25 de dezembro, há projetos para serem feitos todos os dias, que demandam recortar, colar e recolher materiais na rua, como folhas e gravetos. A feira livre do bairro também é uma atividade que a menina gosta. A mãe aproveita para falar de verduras e legumes, e em casa preparam juntas alguma refeição, Sofia com uma faca sem ponta e utilizando uma torre de aprendizagem para ficar na altura da bancada da cozinha. Essa atividade ajuda a diminuir a seletividade alimentar da criança e faz com que ela não fique entediada.

Mas nem tudo é um mar de rosas. As mães reclamam da exaustão provocada pela dedicação de tempo e energia a entreter as crianças fora das telas, porém insistem na educação com atividades lúdicas e ao ar livre por entenderem que é o melhor para o desenvolvimento dos pequenos. "Toda essa rotina de atividades diárias demanda muita dedicação e energia, e nem sempre as coisas acontecem como idealizei, então preciso equilibrar muitos pratinhos, especialmente durante as férias", Thais gosta de frisar. "Procuro proporcionar essas atividades com a Nina no dia a dia para ter margem para os dias em que as coisas saem do planejado. Muitas vezes, eu brinco com a Nina cansada, com certo esforço, porque acredito que a relação com as telas deve ser de tranquilidade, como mais uma opção de coisas a serem feitas, e não como a primeira ou única opção. Assim, quando as coisas apertam e ver um filme parece ser algo que pode ajudar, conseguimos fazer sem culpa, sabendo que ela não está deixando de se movimentar e brincar. Eu estou tentando equilibrar os pratinhos e fazer o melhor que dá, me dedicando muito por acreditar na importância dos primeiros anos de vida, mas abraçando a imperfeição no dia a dia".

Heloísa confessa que em algumas situações gostaria que Sofia assistisse à televisão, como em viagens de avião, mas ela e o marido persistem em outras atividades para a menina ter uma educação menos tecnológica: "Como pais, dá muito trabalho entreter uma criança e propor atividades novas, pois o tempo de concentração deles é muito curto, então, ao começarem uma brincadeira, já querem outra. Porém, sabemos que faz mais sentido desta forma pelo tipo de educação que queremos dar Sofia, não privando-a de conversar, socializar ou falar sobre o que está comendo, quando fazemos as refeições juntos".



Equilíbrio

Para Thalita, um bom ponto de partida para os pais acompanharem o uso das telas pelos filhos, para que seja saudável e não excessivo, é assumir que é fundamental fazer este controle. As crianças e adolescentes ainda não têm o cérebro maduro e, por isso, não construíram a habilidade de autocontrole. Então, os pais precisam monitorar e orientar os filhos, na busca do equilíbrio: "Não precisamos tornar a tela um vilão, mas podemos controlar o conteúdo acessado, para que seja apropriado. Os pais precisam entender que não podem deixar esse uso consciente para as crianças e adolescentes, pois eles ainda não estão maduros para isso", afirma.

Segundo a psicóloga, é importante que os pais não se afastem durante o uso dos dispositivos pelas crianças, para que tenham conhecimento do ambiente em que os filhos se expõem. Eles também precisam limitar tempo: "A dica é criar horários e zonas da casa onde os dispositivos eletrônicos não são permitidos, como na mesa durante as refeições, por exemplo, para que se crie ali um espaço de diálogo e interação. Outra ideia é recolher os aparelhos em um momento da noite e, assim, a família se desconectar e passar um tempo de qualidade juntos", complementa.

"Os pais presenteiam a criança com um dispositivo eletrônico e ela usa como quiser porque é dela. Mas quando eles entregam um celular para uma criança, pré-adolescente ou adolescente, eles os deixam em risco de uma abordagem de pedofilia e de conteúdos impróprios ou não construtivos. Isso é uma forma de negligência. As famílias devem estabelecer regras de uso e devem supervisar. Existe uma linha muito tênue entre entregar autonomia para a criança e não ter uma supervisão responsável do conteúdo que ela consome", finaliza.



Dicas de brincadeiras divertidas

Para ajudar os pais e responsáveis a manterem as crianças longe das telas, a pedagoga Mariana Freitas sugere brincadeiras divertidas que podem ser feitas dentro de casa e entretêm dos pequenos aos mais velhos.

"É importante durante esse período mais ocioso de férias, as famílias aproveitarem o momento para estreitar os laços com seus filhos. Além disso, ofertar atividades que ajudam a estimular o desenvolvimento intelectual e cognitivo da criança, como brincadeiras lúcidas ao ar livre, jogos de tabuleiros que incentivam habilidades sociais, estratégia e resolução de problemas. Peças de teatro, dança, leitura, construção de blocos também são bem-vindos", afirma.

Ela esclarece que atividades lúdicas são aquelas que têm caráter recreativo, divertido e que estimulam a participação ativa, o aprendizado e o desenvolvimento. A interação com o outro traz aprendizados valiosos para os pequenos, pois, além de contribuir para a ampliação das habilidades socioemocionais, também ajuda a criar vínculos e afetividade.

Pintura, massinha caseira, amarelinha, esconde-esconde, canto, dança, contação de histórias, dramatizações, palavras-cruzadas, caça-palavras e jogos de tabuleiros são brincadeiras recomendadas ao ar livre ou em casa.

