A musa da Estácio Alessandra Mattos não deixa de pulas ondinhas na virada do ano

Começar com o ano com o pé direito, seguindo rituais e estabelecendo metas e planos, é uma tradição para muita gente. E, nessa hora, vale seguir várias simpatias não apenas no Réveillon, mas durante todo o ano. Para isso, é preciso acreditar de verdade em seus desejos.



É o que o explica a mãe de santo Mônica D'Oyá, dirigente da Casa Espírita Irmãos de Caridade. Ela diz que as simpatias são um conjunto de crenças e, para que elas funcionem, é necessário ter foco e fé no momento de executá-las. "Afinal, você precisa gerar energia com o sagrado e criar uma egrégora de força. Toda simpatia é válida, algumas são mais eficazes do que outras, pois lidam com a fé e o sagrado", afirma.



Andréia de Oxossi, mãe de santo e dirigente da Tenda Umbandista Caboclo Jundiara, acredita que os rituais podem ser realizados ao longo de todo o ano e destaca também que é preciso agir. Ela enfatiza que o equilíbrio é fundamental, e a única simpatia que não falha é o pensamento positivo. "Eu quero, eu posso, mereço e vou conseguir", diz ela.



A líder espiritual indica uma simpatia para ser feita no início do ano: o banho de cachoeira para limpar as impurezas. Ela ainda reforça que também é preciso estabelecer metas e estar em equilíbrio. "A partir disso, vêm as conquistas, como um bom emprego e um bom casamento, a abertura para novas chegadas como filhos ou amizades, pois o equilíbrio nos proporciona isso", ressalta.



Atriz e musa da Estácio de Sá, Alessandra Mattos não abre mão de pular as ondinhas na praia todos os anos. Mas em 2022, ela resolveu fazer outra simpatia para atrair prosperidade e, segundo ela, 2023 foi um ano excelente e muito próspero.



"Na noite do Ano Novo, espalhei moedas pelos cantos dos cômodos da casa e no dia seguinte as doei para uma instituição. Aprendi que isso contribui para atrair riqueza e abrir caminhos. Em 2023, passei a virada de amarelo e repeti a mesma simpatia das moedas, mas não abri mão de pular as minhas ondinhas, tradição de todos os anos", disse.



Para a musa, além da simpatia, é preciso correr atrás dos objetivos, ter fé e acreditar que as coisas vão acontecer. "Não adianta as pessoas fazerem simpatias e ficarem esperando que as coisas caiam do céu", concluiu Alessandra.



Ainda de acordo com Mônica D'Oyá, a maior simpatia que qualquer pessoa pode fazer é não usar palavras negativas. "Sempre utilize as palavras a seu favor e a seu poder", destaca a mãe de santo.

A jornalista Isis Sant'anna Machado passou o Réveillon usando roupas de cor clara e mentalizando coisas positivas como saúde, amor, prosperidade e emprego. Ela faz simpatias todos os anos e conta que sempre consegue aquilo que tem como intenção. "Acredito que tudo faz efeito quando se trata de ter fé e acreditar no que você está desejando. Em 2022 estava desempregada e, em menos de quatro meses, eu consegui um emprego onde ganhava mais do que esperava, tendo bastante prosperidade financeira. Além disso, me reconectei mais com a família e quase não fiquei doente ao longo do ano", disse a jovem.



A professora de alemão Juliana Pereira de Oliveira acredita que as simpatias funcionam, pois refletem o poder do pensamento. Ela conta que a expectativa é ter prosperidade profissional nos sete primeiros meses do ano.



"Quando acreditamos, somos capazes de mover montanhas. Eu nunca fiquei desempregada e sem renda, exceto no ano em que não realizei os banhos para iniciar o ano com energia positiva. Faço minhas simpatias desde 2002. Desta vez, optei pela tradicional simpatia das lentilhas. Durante o ritual, fiz questão de consumi-las com os pés elevados, buscando mentalizar os próximos sete meses. Além disso, experimentei a simpatia de colocar dois reais presos no pé direito, buscando atrair prosperidade financeira", contou Juliana.