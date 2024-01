Tainá Sampaio usa acessórios criados por Tatiana Didier para o Carnaval - Dani Costa/Divulgação

Tainá Sampaio usa acessórios criados por Tatiana Didier para o Carnaval Dani Costa/Divulgação

Publicado 14/01/2024 00:00

Com quatro dias de festa intensa se aproximando, os foliões já estão em clima de Carnaval, que também promete agitar o comércio. Além das tradicionais fantasias, não podem faltar adereços divertidos como as tiaras enfeitadas, saias coloridas, glitter e outros acessórios que são peças-chave e dão um toque especial às celebrações que vão acontecer de 10 a 13 de fevereiro.



A aderecista Bruna Caroline trabalhava com artesanato de acessórios infantis, mas fazia suas próprias fantasias para curtir os blocos. Até que foi encorajada por uma amiga e começou a produzir também adereços para o Carnaval e, assim, surgiu o Ateliê Talismã.



"Durante anos, fui foliã de rua e frequentava muitos blocos, era meu local de maior inspiração. Com o passar do tempo, meu interesse se voltou mais para a Sapucaí, parece que é um reencontro com um interesse de infância e estou apaixonada", afirma.



A produção no ateliê atende quem busca adereços para usar no Carnaval de rua ou na Avenida e começou a ser preparada com antecedência.



Ela ainda conta que espera que as vendas online neste ano superem 2023 e destaca que o tema de sereia é sempre o mais pedido em todos os anos.



Coordenadora de Economia Criativa do Sebrae Rio, Carolyne Gomes explica que "o empreendedor tem de estar atento às datas comemorativas, como o Carnaval, que é uma ocasião para realizar ações promocionais, divulgar e fidelizar clientes, buscando entender a necessidade de quem procura o serviço".



Já a bióloga e artesã Camila Queiroz conta que decidiu investir no próprio negócio para complementar a renda quando ingressou no Mestrado. Começou produzindo coroas e acessórios florais, vendendo para amigas. Com o tempo, as pessoas passaram a pedir arquinhos de Carnaval e ela aproveitou a oportunidade para ganhar dinheiro e fazer as encomendas, dando início ao Ateliê Maria Flô, que vende acessórios divertidos como tiaras e plaquinhas.



Para a artesã, o Carnaval se tornou uma oportunidade de negócio e, apesar de não frequentar a folia, ela está sempre ligada às tendências. "Minha conexão com o Carnaval está relacionada à criatividade. Este ano, destacaram-se os modelos do "presente misterioso" e do "vem moreninho", inspirados em tendências das redes sociais", explicou a empreendedora.

'Sinônimo de felicidade'

A designer de acessórios Tatiana Didier trabalha há mais de 17 anos com o Carnaval e cresceu vendo a mãe fazer trabalhos manuais. Desde criança ajudava a produzir os adereços, ficava ao lado da Dona Jaci, passando cola para escrever os nomes nas faixas, usava purpurina e glitter. Assim, o trabalho manual sempre a acompanhou ao longo da vida e ela seguiu pelo mesmo caminho da mãe.



"O Carnaval é sinônimo de felicidade para mim, e trabalhar com o Carnaval é algo indescritível. Cresci vendo minha família amar o Carnaval e, quando realmente comecei a vivenciar isso, vi o quanto é mágico, grandioso, empolgante. O Carnaval é alegre, democrático, perfeito, incrível", disse a designer, animada.



Paetê, lantejoula e pedraria são os materiais principais na confecção de cada acessório, desde tiaras e brincos. Tatiana é responsável pela criação e trabalha também com a irmã no ateliê. Quando termina um Carnaval, já é hora de pensar no próximo. Para Tatiana, a tendência neste ano inclui peças metalizadas e feitas à mão como crochê, roupas de correntarias, pedrarias e rendas.



A empreendedora conta que o trabalho durante o período de Carnaval é intenso, antecedendo as semanas de prévias. Mas gratificante. "Trabalhamos muito, loucamente. Mesmo exausta, não consigo deixar de pular Carnaval. Vou para os blocos que amo e, mesmo não conseguindo dar o meu máximo, estou lá para sentir o contato humano, o calor e, quando vejo uma pessoa usando o meu acessório, produzido com tanto amor, dedicação e carinho, é pura magia, gratificante, incrível", contou Tatiana.