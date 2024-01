Equipes e mergulhadores atuaram no reparo emergencial e complexo da tubulação de grande de porte - Águas do Rio

Publicado 13/01/2024 15:38 | Atualizado 13/01/2024 17:18

Rio - Uma adutora subaquática na Ilha de Paquetá rompeu, na quinta-feira (11), durante a forte chuva que atingiu o estado. O reparo só foi finalizado na madrugada deste sábado (13). A tubulação levava água tratada da estação de São Gonçalo até a ilha.

De acordo com a Águas do Rio, uma força-tarefa foi montada para que a Ilha de Paquetá não ficasse sem abastecimento. Equipes e mergulhadores atuaram no reparo emergencial e complexo da tubulação de grande de porte, em um trecho profundo da Baía de Guanabara. O trabalho aconteceu mesmo debaixo das fortes chuvas nesta sexta-feira (12).

Durante o período, o abastecimento na ilha foi mantido com o auxílio de balsas, até o término do trabalho, que se estendeu à 0h45 de sábado.