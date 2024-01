Triatleta foi atropelado na manhã deste sábado na orla da Praia da Reserva - Reprodução

Triatleta foi atropelado na manhã deste sábado na orla da Praia da Reserva Reprodução

Rio - O triatleta e capitão de fragata da Marinha, Rodrigo Bouças, foi atropelado na manhã deste sábado (13) durante o treinamento de ciclismo na orla da Praia da Reserva, na Zona Oeste. O militar estava de bicicleta, na altura do quiosque 17, quando foi atingido por um carro branco. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel da Barra da Tijuca foram acionados às 6h40 para a ocorrência. Rodrigo foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, no mesmo bairro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, posteriormente, o atleta foi transferido para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins, Zona Norte. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde do rapaz. Segundo a Polícia Militar, agentes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) também foram acionados para a ocorrência.

Através das redes sociais, a Comissão de Segurança no Ciclismo do Rio de Janeiro (CSC-RJ) publicou um vídeo informando que o militar foi atingido por veículo do modelo Duster. Disseram, ainda, que Rodrigo estava com muitas dores na região da lombar e aparentava estar com uma fratura na perna direita.

Na publicação, o grupo pediu leis mais severas e regras de trânsito mais rígidas. "Infelizmente nosso trânsito mata mais do que uma guerra devido à imprudência. Vidas estão sendo ceifadas diariamente no trânsito pela falta de respeito às leis de trânsito e falta de fiscalização pelos órgãos públicos competentes. Pessoas usam seus veículos de forma nociva, por muitas vezes sob efeito de drogas ou álcool e utilizando celulares. Na maioria dos casos o excesso de velocidade é o maior fator de tanta violência no trânsito", escreveu.

Segundo a PM, a ocorrência está a cargo da 16ª DP (Barra da Tijuca). Procurada pelo DIA, a Polícia Civil

informou que a 16º DP (Barra da Tijuca) investiga o caso. Imagens de câmeras de segurança foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.