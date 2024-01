Moradores colocaram fogo em galhos de árvores e fecharam a via - Reprodução

Moradores colocaram fogo em galhos de árvores e fecharam a via Reprodução

Publicado 13/01/2024 12:53 | Atualizado 13/01/2024 12:59

Sem energia há mais de 40 horas por conta do temporal que atingiu o município, o grupo colocou fogo em barricadas feitas com galhos de árvores e interditou parte da via. Rio - Moradores da Rua Visconde de Itaboraí, no Centro de Niterói, Região Metropolitana do Rio, realizam, neste sábado (13), uma manifestação contra a falta de luz.por conta doque atingiu o município, o grupo colocou fogo em barricadas feitas com galhos de árvores e interditou parte da via.

Sem luz há quase dois dias, moradores da Rua Visconde de Itaboraí, no Centro de Niterói, realizam um protesto.#ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/ufAhzc21fK — Jornal O Dia (@jornalodia) January 13, 2024

Procurada, a A Enel Distribuição Rio informou que equipes estão no local trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia. A empresa disse, ainda, que restabeleceu a luz para 91% dos clientes impactados em Niterói e São Gonçalo com as fortes chuvas acompanhadas de descargas atmosféricas e ventos que atingiram parte da área de concessão da companhia. "A distribuidora realizou manobras de transferência de cargas e aumentou o número de equipes em campo e segue trabalhando para restabelecer o serviço o mais breve possível", diz trecho da nota.

A cidade de Niterói entrou em estado de Alerta às 18h20 desta sexta-feira (12) devido a atuação de núcleos de chuva de intensidade forte a muito forte no município. A previsão é de que a chuva continue de moderada a forte. Segundo a prefeitura, cerca de 800 agentes estão atuando nas ruas para diminuir os impactos. Mais de 30 toneladas de resíduos foram retiradas das vias.

Através das redes sociais, moradores relataram sobre a situação insustentável. "Desde quinta-feira sem luz aqui em Niterói, isso já tá passando dos limites", disse um internauta. "Quase 12 horas sem luz no Fonseca, um absurdo, eu não aguento mais", escreveu outro.

barracão improvisado das escolas de samba de Niterói, localizado no bairro do Barreto, ficou completamente de baixo d'água. Em imagens compartilhadas na web, parte das alegorias que ainda estava em processo de construção ficou encharcada.

Em vídeos que circulam pela internet, diversos pontos de alagamento foram registrados no município, que chegou a marca de 90mm de chuva acumulada em uma única noite. Pedestres tiveram que andar pelas ruas com água nas canelas e passageiros de ônibus ficaram ilhados. Ode samba de Niterói, localizado no bairro do Barreto, ficou completamente de baixo d'água. Em imagens compartilhadas na web, parte das alegorias que ainda estava em processo de construção ficou encharcada.

O Corpo de Bombeiros atendeu cerca de 120 ocorrências relacionadas às chuvas desde quinta-feira (11), em todo o território fluminense, a maioria relacionada a salvamentos de pessoas e cortes de árvores. A corporação informou que os agentes da Defesa Civil Estadual estão em contato permanente com as prefeituras, prontos para dar suporte caso as ocorrências extrapolem a capacidade de resposta da gestão municipal, o que não aconteceu.

Em caso de falta de luz, o cliente pode acionar os canais digitais da Enel: site (www.enel.com.br), aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), WhatsApp Elena: (21) 99601-9608 e Central de Relacionamento (0800 28 00 120).

Previsão

No fim de semana, um sistema de baixa pressão deve provocar chuvas fortes a muito fortes em todo o estado. Há previsão de altos acumulados de chuva e rajadas de vento moderado a forte em todo o território fluminense.