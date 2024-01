Força da chuva derrubou poste de energia elétrica no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo - Reprodução/Redes sociais

Força da chuva derrubou poste de energia elétrica no bairro do Jardim Catarina, em São GonçaloReprodução/Redes sociais

Publicado 12/01/2024 18:34 | Atualizado 12/01/2024 18:39

Rio - Moradores de São Gonçalo e Niterói, na Região Metropolitana do Rio, relatam que estão há 24 horas sem energia elétrica após a forte chuva que castiga as cidades desde o fim da tarde de quinta-feira (11). No bairro Porto Novo, em São Gonçalo, clientes da Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia na cidade, fizeram um protesto pedindo pela volta da energia. Outros bairros como Boassú, Jóquei, Coelho e Covanca estão sem energia desde às 17h30 de quinta-feira (11). No bairro Jardim Catarina, há um poste caído no meio da rua por causa da ventania.

Moradores do bairro Porto Novo, em São Gonçalo, fazem protesto por falta de luz há 24 horas Reprodução/Redes sociais

Em Niterói, moradores do bairro Maria Paula e Tribobó também sofrem com a falta de luz. "Estamos sem luz desde às 7h da manhã, Enel. Temos idosos e insumos de insulina (diabético na residência). Estamos jogados as traças", desabafou um morador.

Às 18h30 desta sexta-feira (12), a Defesa Civil de Niterói informou que o município está em estágio de Alerta devido a atuação de núcleos de chuva de intensidade forte a muito forte sobre a cidade. Permanece a previsão de pancadas de chuva moderada a muito forte para noite e madrugada.

Segundo o órgão, os possíveis impactos na cidade são de alagamentos, transbordo de rios, deslizamentos e quedas de árvores. Em caso de emergência ligue 199 ou 2620-0199).

A Enel informou, na noite desta sexta-feira (12), que normalizou o fornecimento para 86% dos clientes que tiveram o serviço interrompido após as fortes chuvas acompanhadas de descargas atmosféricas e ventos que atingiram parte da área de concessão da companhia na tarde de ontem (11). Neste momento, as ocorrências estão concentradas principalmente em São Gonçalo e Niterói.



Ainda segundo a empresa, para normalizar o fornecimento de energia, a Enel "aumentou em até dez vezes o número de equipes em campo e os técnicos seguem trabalhando ininterruptamente para atender as ocorrências remanescentes causadas pela tempestade".



Informou ainda que o alagamento de vias e a quedas de árvores dificultaram o atendimento das equipes em alguns pontos. "Diversos trechos da rede foram destruídos pela queda de galhos e árvores e as equipes atuam na reconstrução da rede, cuja complexidade dos serviços inclui a substituição de equipamentos e postes".



Em caso de falta de luz, o cliente pode acionar os canais digitais da concessionária: site (www.enel.com.br), aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), WhatsApp Elena: (21) 99601-9608 e Central de Relacionamento (0800 28 00 120).