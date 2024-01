Chuva também causou congestionamento na via - Reprodução/Redes Sociais

Chuva também causou congestionamento na viaReprodução/Redes Sociais

Publicado 12/01/2024 17:24 | Atualizado 12/01/2024 18:06

Rio - Após o forte temporal desta quinta-feira (11), chuva forte voltou a castigar a Baixada Fluminense causando vários pontos de alagamento em rodovias da região, na tarde desta sexta-feira (12). Em vídeo, motoristas que passavam pela Rodovia Washington Luiz, na altura do Arco Metropolitano, enfrentaram um grande bolsão d'água, além do congestionamento.

Rodovia Washington Luiz sofre com alagamentos devido à chuva forte, na saída do Arco metropolitano, nesta sexta-feira (12).

Créditos: WhastApp O DIA#ODia pic.twitter.com/p1y6vwITZK — Jornal O Dia (@jornalodia) January 12, 2024

Na BR-040, houve diversos pontos de alagamento após o forte temporal que atingiu a cidade de Duque de Caxias. No sentido Juiz de Fora, houve congestionamento de 10km entre o km123 e o km113. Também se formaram bolsões nas pistas no sentido Rio, na altura de Santa Cruz da Serra e no km 113.

Segundo a Concer, que administra a via, devido chuva forte no km 52, houve o fechamento da pista da praça de pedágio no 45 km, por volta das 15h. A via já foi reaberta, mas segue com pontos de alagamento.

A chuva também afetou a circulação dos trens da SuperVia, provocando o fechamento do trecho entre Gramacho e Saracuruna.

De acordo com o Alerta Rio, com a formação de um sistema de baixa pressão, foi emitido um alerta meteorológico alto com previsão de chuva moderada a forte, acompanhadas de raios.

Monitoramento das chuvas

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) está acompanhando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos em todo o território fluminense, enviando alertas para os municípios quando necessário.



Neste momento, é alto o risco hidrológico nas Regiões Metropolitana, Serrana, Sul, na Baixada Fluminense e nas Baixadas Litorâneas. Há risco de alagamentos e inundações em Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo, Petrópolis, Volta Redonda, Barra Mansa, Valença, Rio das Flores, Quatis, Piraí, Porto Real, Pinheiral, Paty do Alferes, Barra do Piraí, Duque de Caxias e Rio Bonito. No restante do Estado, o risco é moderado a baixo.



O risco geológico é alto nas regiões Metropolitana, Serrana, Sul e na Baixada Fluminense. Há risco de deslizamentos de terra em Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo, Paty do Alferes, Barra Mansa e Duque de Caxias. No restante do Estado, o risco é baixo a moderado.



A previsão para as próximas horas é de pancadas de chuva moderada a muito forte em todo o estado.