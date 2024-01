Caso está sendo investigado pela DHPP de Vitória - Divulgação

Publicado 12/01/2024 17:38 | Atualizado 12/01/2024 17:43

Rio - Um homem foi morto a tiros ao chegar em Vitória, no Espírito Santos, após sair de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na manhã desta sexta-feira (12). A vítima teria feito a viagem com um motorista de aplicativo, que foi baleado e socorrido no pronto-atendimento do bairro Praia do Suá, na capital capixaba.

Por meio de nota, a Polícia Civil do Espírito Santo informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados", comunicou.

O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para passar por necropsia e, posteriormente, ser liberado para os familiares.