Guilherme Arruda é gerente de um restaurante no bairro Jardim Guanabara e sofre com a falta de luzPaulo Costa / Agência O Dia

Publicado 12/01/2024 16:03 | Atualizado 12/01/2024 18:18

Rio – Moradores da Ilha do Governador ficaram sem energia por quase 24h, entre quinta (11) e sexta-feira (12). Muitos pontos ficaram sem sinal de internet, já que algumas antenas de operadoras foram afetadas pelo problema.

A Light informou que um cabo de interligação com defeito, na subestação da Ilha do Governador, causou o problema. Após o reparo, a energia foi totalmente reestabelecida na região por volta de 17h40.

Nas redes sociais, muitos protestos. "Eu estava em home office, mas estou indo para a empresa terminar meu expediente. Não tem condição", afirmou um dos internautas. "Agora tem que noticiar quando tem energia, porque é raridade", disse outra.

Guilherme Arruda, de 41 anos, gerente de um restaurante no bairro do Jardim Guanabara, reclamou da falta de luz. "Perdemos a maior parte do movimento do dia. Os poucos clientes que estão aparecendo estão comendo no escuro", disse.



"Ontem (quinta-feira) teve uma queda de luz que já atrapalhou o movimento. E o perigo maior são os alimentos refrigerados como carne, sorvete, peixe e bebidas. Com mais de duas horas em energia, eles já começam a perder o gelo e teremos que descartar", acrescentou.