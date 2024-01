O projeto AfroGames conta com as modalidades Free Fire, VALORANT, EA Sports FC, League of Legends, Fortnite, Programação de Jogos e Design de Jogos - Carlos Moraes/ Arquivo

Publicado 12/01/2024 16:14

Rio - A instituição AfroReggae anunciou 200 novas vagas para as turmas de 2024 para os cursos do projeto AfroGames. As inscrições estão abertas até o dia 19 de janeiro e os interessados poderão se dirigir às unidades de ensino localizadas no Morro do Timbau e na comunidade Nova Holanda, ambas parte do Complexo da Maré no Rio de Janeiro. A iniciativa também visa que os inscritos participem de aulas de inglês no decorrer da semana.

As 200 vagas serão repartidas entre as modalidades Free Fire, Valorant, EA Sports FC, League of Legends, Fortnite, Programação de Jogos e Design de Jogos. O programa orientará estudantes interessados em se juntar aos times de esportes eletrônicos da instituição e ajudará na inserção de profissionais no mercado de trabalho tecnológico.

Para efetuar a inscrição, é preciso ter pelo menos 12 anos e comparecer pessoalmente, apresentando RG, CPF e comprovante de endereço. No caso de alunos menores de idade, os adultos responsáveis devem apresentar os mesmos documentos. Para o primeiro semestre de 2024 só será possível efetuar matrícula presencialmente entre 10h e 16h.