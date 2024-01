O local estava sendo utilizado como depósito para guardar materiais dos ambulantes da região - Divulgação

Publicado 12/01/2024 14:48

Rio - Uma operação da Subprefeitura da Zona Sul, nesta sexta-feira (12), removeu uma ocupação irregular do passeio público, embaixo do viaduto de São Conrado, que estava sendo utilizado como depósito para materiais dos ambulantes da região. As denúncias foram feitas por moradores e lideranças do bairro, incluindo a associação de moradores. Foram recolhidas no local armas brancas e uma réplica de arma de fogo 12mm

"Garantimos a liberação de mais uma área pública que estava sendo utilizada indevidamente. Toda a calçada lateral havia sido cercada com madeiras e plantas impedindo a circulação das pessoas. No local, ainda recolhemos diversas armas brancas, como facas e tesouras, uma réplica de arma de fogo 12mm, além de fiação de telefone, TV a cabo e internet", disse o subprefeito Flávio Valle.

A Comlurb ainda removeu do lugar três caminhões cheios de resíduos, entre eles muitas plantas, lixo e pedaços de madeira. Além dos agentes da subprefeitura e da Comlurb, equipes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) também participaram da ação e o passeio público foi completamente liberado.