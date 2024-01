Submarino Humaitá foi apresentado durante cerimônia no Complexo Naval de Itaguaí, no litoral Sul do Rio - Reprodução

Publicado 12/01/2024 14:34 | Atualizado 12/01/2024 16:13

Rio - A Marinha do Brasil entregou oficialmente, nesta sexta-feira (12), o segundo submarino de quatro da classe Riachuelo previstos no Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSub). Chamado de "Humaitá", o modelo S41 está em produção desde 2008 e tem preparação para ficar por até cinco dias totalmente submerso.



De acordo com a Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico (DGDNTM), o equipamento passou por uma longa bateria de testes, a última realizada em baixa profundidade no mês de dezembro. A partir de agora, o Humaitá está pronto para iniciar sua operação, que incluirá missões militares.

"A partir de então, os dados relevantes e de interesse da vida de bordo, passam a ser registrados no livro do navio. E com a cerimônia de hasteamento da bandeira do Brasil, esse importante meio naval, que consolida um feito de absorção de tecnologia e conhecimento estratégico, estará pronto para representar, em sua plenitude, a soberania nacional", declarou o almirante de esquadra André Luiz Silva Lima de Santana Mendes, chefe do Estado-Maior da Armada.

Uma das atribuições do submarino será patrulhar as águas jurisdicionais brasileiras que formam a Amazônia Azul e as áreas de importância estratégica para o Brasil no Atlântico Sul. O Humaitá tem 71,6 metros de comprimento, 6,2 metros de diâmetro e pode levar até 35 tripulantes, entre oficiais e praças.

A apresentação do Submarino aconteceu em uma cerimônia no Complexo Naval de Itaguaí (CNI), litoral Sul do estado, no fim da manhã desta sexta. O ato faz parte da Mostra de Armamento, que é uma das etapas oficiais da transferência de um meio naval ao Setor Operativo da Marinha.

Segundo a Marinha, a execução do PROSU e as atividades relacionadas aos S-BR 'Tonelero' (S42), 'Angostura' (S43) e ao Submarino Convencionalmente Armado com Propulsão Nuclear (SCPN) 'Álvaro Alberto' permanecem em andamento conforme planejadas.