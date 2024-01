Manifestantes queimaram pneus na Avenida Joaquim da Costa Lima - Reprodução

Manifestantes queimaram pneus na Avenida Joaquim da Costa LimaReprodução

Publicado 12/01/2024 19:08

Rio - Familiares e amigos da menina Luynara Elias Teixeira, de 10 anos, realizaram um protesto na tarde desta sexta-feira (12), no Parque Esperança, em Belford Roxo, Baixada Fluminense. A criança está desaparecida há 21 dias, quando saiu para passear de bicicleta com amigos pelo bairro.

Durante o ato, manifestantes levaram faixas e incendiaram pneus para formar um barricada na Avenida Joaquim da Costa Lima. Policiais do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados e atuaram na desobstrução da via, que foi liberada logo em seguida. A PM reforçou o policiamento na região.

Veja o vídeo:

Manifestantes incendeiam pneus no Parque Esperança, em Belford Roxo, durante ato motivado pelo desaparecimento de Luynara Elias Teixeira, de 10 anos, que sumiu há mais de 20 dias Crédito: Reprodução / Redes sociais #ODia pic.twitter.com/HmZeP2C7BO

Luynara desapareceu no dia 22 de dezembro e, até o momento, não foi encontrada. Ao sair de casa, ela vestia camisa do Flamengo, short jeans e chinelos verdes. Segundo familiares, a criança sumiu no trajeto de retorno para casa. Ela chegou a ser acompanhada por um dos amigos até determinado ponto, antes de desaparecer.