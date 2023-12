Menina Luynara Elias Teixeira, de 10 anos, desapareceu, na noite do último dia 22, após brincar com amigos no Parque Esperança, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense - Arquivo Pessoal

Publicado 28/12/2023 00:06

Familiares procuram, há 6 dias, pelo paradeiro da menina Luynara Elias Teixeira, de 10 anos, que desapareceu após brincar e passear de bicicleta com amiguinhos, a poucos metros de casa, no Parque Esperança, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ela vestia camisa do Flamengo, short jeans e chinelos na cor verde.

Segundo a família, Luynara sumiu no trajeto de retorno para casa. Ela chegou ser acompanhada, por um dos meninos que participava das brincadeiras, até determinado ponto, antes de desaparecer. Testemunhas disseram ter visto um carro, na cor preta, circulando pela localidade com três ocupantes. A hipótese de o veículo estar envolvido no sumiço, no entanto, ainda está sendo investigada pela polícia.

A mãe da menina, a manicure Márcia da Silva Elias, de 40 anos, contou que, na noite do último dia 22, por volta das 21h30, terminava de aprontar o jantar quando estranhou a demora da Luynara e pediu ao filho, de 15 anos, para procurar a irmã. Sem informações da filha, Márcia pediu apoio aos familiares, vizinhos e amigos, que iniciaram as buscas na região. Na localidade não tem circuitos de câmeras e possui alguns pontos sem iluminação pública.

‘Sou uma mãe desesperada. Passei o pior Natal da minha vida’

“Estou há seis dias procurando pela minha filha. Só consigo dormir à base de remédios. Já rodamos por diversos pontos da região, até em terrenos baldios e matagal nós entramos. Sou uma mãe desesperada, passei o pior Natal da minha vida. Só a fé em Deus me segura. Estamos colando cartazes com a foto dele em postes e locais públicos. Quem tiver informações sobre a Luynara, por favor, faça contato”, disse, emocionada, a manicure, que tem outros quatro filhos.

Denúncias- O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo). Informações sobre o desaparecimento da menina Luynara Elias podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177), 190 (PM) ou ao Programa SOS Criança Desaparecida (2286-8337/98596-5296). Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.