Xianna Sophia Gamboha Ramos, de 14 anos, desapareceu após deixar a casa de uma amiga e embarcar em um carro de aplicativo, na manhã do último dia 7, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba, no ParanáArquivo Pessoal

Publicado 12/12/2023 07:18

Familiares realizam buscas para encontrar a adolescente venezuelana Xianna Sophia Gamboha Ramos, de 14 anos, que desapareceu após deixar a casa de uma amiga e embarcar em um carro de aplicativo, na manhã do último dia 7, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba, no Paraná. O aparelho celular da adolescente foi desligado.

De acordo com a família, colegas de escola da adolescente contaram que Xianna teria falado que pretendia seguir para o Rio de Janeiro para encontrar um rapaz com quem estava se relacionando na internet. Imagens de câmeras de um conjunto residencial mostraram a adolescente embarcando em um veículo Sandero branco, por volta das 8h.

A família só percebeu o sumiço, por volta das 18h, quando Xianna costumava regressar da escola. Eles, então, fizeram contato com os pais da amiga e foram informados que a adolescente saiu da residência pela manhã, alegando que estava com dor de cabeça e seguiria em um carro de aplicativo para casa. A demora no retorno levou familiares e amigos iniciarem as buscas e comunicarem o caso à polícia.

Em depoimento na Delegacia da Mulher da Capital, em Curitiba, familiares relataram que, em fevereiro deste ano, tomaram conhecimento do ‘namoro virtual’ entre a adolescente e o suposto rapaz. Contudo, diante dos iminentes riscos de um relacionamento com uma pessoa desconhecida e a diferença de idade entre eles, desautorizaram a continuidade da relação.

Em novembro deste ano, conforme familiares, o suposto ‘namorado virtual’ chegou a fazer uma proposta à família para deixarem a adolescente morar com ele no Rio de Janeiro, mas, após nova resposta negativa, não fez mais contato. A família repassou o número do telefone e a foto do suspeito à polícia paranaense, que poderá solicitar à Justiça a quebra do sigilo telefônico dos envolvidos.

Informações- Quem tiver informações sobre o paradeiro da adolescente venezuelana Xianna Sophia pode fazer contato com o Disque-Denúncia (21/2253-1177) ou com a Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa- DHPP, em Curitiba, (41/3261-6000). Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.