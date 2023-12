Motociclista de aplicativo Rodrigo Cesário Rangel, de 34 anos, foi encontrado morto, após desaparecer, na noite do último domingo, ao sair para atender 'corridas', na Zona Oeste do Rio - Arquivo Pessoal

Publicado 09/12/2023 17:19

Após 5 dias de buscas, o motociclista de aplicativo Rodrigo Cesário Rangel, de 34 anos, foi encontrado morto. O corpo deu entrada no Instituto de Medicina Legal, no Centro, e foi identificado por familiares, no fim da noite de sexta-feira.Rodrigo havia desaparecido, no último domingo, após sair de casa, por volta das 18h, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, para atender uma corrida.

As circunstâncias e causa da morte do motociclista estão sendo investigadas por agentes da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), que darão sequência às diligências. De acordo com familiares, o laudo cadavérico, que indicará a hipótese de violência ou perfurações por arma de fogo, será concluído na próxima semana.

Segundo a família, Rodrigo fez o último contato com a esposa, por volta das 19h40, do último domingo, pelo sistema de áudio de um aplicativo de mensagens e não demonstrou nada atípico. O celular do motociclista foi desligado, por volta das 20h20, em Curicica, de acordo com sistema de localização do aparelho.

Conforme informações registradas na plataforma de viagens, durante o período em atividade, Rodrigo chegou a fazer uma ‘corrida’, onde transportou uma passageira em um bairro da região. Um dos capacetes, disponibilizado aos passageiros, na cor preta e rosa, havia sido encontrado, na última segunda-feira, às margens da Estrada Arroio-Pavuna.

Localizada pela família, a passageira, que teve o nome mantido em sigilo, alegou desconhecer as circunstâncias do sumiço. Ela confirmou ter feito a corrida e refez o trajeto da viagem com familiares. A usuária da plataforma disse não ter percebido nada de anormal no motociclista e se prontificou ajudar a família nas buscas.

‘Família está chocada com o desfecho do caso’

“A família e os amigos do Rodrigo ainda estão chocados com o desfecho do caso. Rapaz trabalhador, excelente pai e marido. Fazia corridas pelo aplicativo para obter renda extra em prol da obra na casa. Estamos ainda sem ‘chão’. Queremos agradecer às pessoas que oraram e se mobilizaram nas buscas. Agora, apesar de toda tristeza, localizamos o corpo e poderemos nos despedir dele de forma digna”, Lamentou a esteticista Alícia Ferreira, de 27 anos, cunhada do motociclista.

Denúncias - Quem tiver informações sobre a morte do motociclista Rodrigo Rangel pode fazer contato com o Disque-Denúncia (2253-1177) ou com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros- DDPA ((21) 2202-0343 / 2582-7130 / 2202-0344). Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.

Sepultamento- De acordo com a família, o sepultamento do motociclista Rodrigo Rangel foi marcado para este domingo, às 15h, no Cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.