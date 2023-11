Matheus Rodrigues Gama, de 23 anos, desapareceu após sair de casa, no bairro Anil,na Zona Oeste do Rio, na noite da última sexta-feira - Arquivo Pessoal

Matheus Rodrigues Gama, de 23 anos, desapareceu após sair de casa, no bairro Anil,na Zona Oeste do Rio, na noite da última sexta-feiraArquivo Pessoal

Publicado 27/11/2023 17:07

Familiares e amigos buscam, há 3 dias,pelo paradeiro do jovem Matheus Rodrigues Gama, de 23 anos, que desapareceu, na noite da última sexta-feira, ao sair de casa, no bairro do Anil, na Zona Oeste do Rio, para, supostamente, ir a uma igreja evangélica. Ele vestia calça jeans, camisa cinza, tênis azul e carregava uma mochila, onde levava um casaco e documentos.

A demora do jovem no retorno à residência levou a família a iniciar as buscas. Responsáveis pela igreja, localizada na Estrada de Jacarepaguá, informaram que Matheus não esteve no templo ou foi visto em suas dependências na sexta-feira. Familiares, então, procuraram em ruas, praças, hospitais e abrigos da região, mas não obtiveram informações.

De acordo com a família, Matheus já passou por tratamento psiquiátrico, por conta de uma crise depressiva. Contudo, há cerca de 4 meses, suspendeu o uso de medicamentos controlados mediante autorização médica e estava mantendo, normalmente, a rotina de frequência em cursos, ida à igreja, encontro com amigos do futebol e ajuda à família nos cuidados domésticos.

‘Estamos angustiados com a falta de informações’

Diante do histórico de transtornos psicodepressivos, familiares não descartam a hipótese de o jovem ter sofrido um surto. “Meu filho é um rapaz dócil, não bebe, não usa drogas e gosta de estar com os amigos da igreja. Achamos que ele pode ter surtado e passado a vagar pelas ruas. Fazemos um apelo às pessoas que, porventura, o reconhecerem nas ruas, que faça contato com a polícia ou instituições responsáveis. Estamos angustiados com a falta de informações”, disse, emocionada, a mãe, Marlene Luisa Rodrigues Gama, de 50 anos.



Investigações- O caso foi registrado na 41ª DP (Tanque) e será encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA). Nesta segunda-feira, familiares foram informados que Matheus teria sido visto, no bairro Gardência Azul, desorientado e pedindo ajuda para embarcar em uma van . A informação está sendo apurada pela polícia.

Informações sobre o paradeiro de Matheus Rodrigues podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à DDPA (21)/2202-0343 / 2582-7130 / 2202-0344). Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.