Eletricista Higor Rafael dos Santos Xavier, de 28 anos, sumiu há 8 dias após retornar de um orçamento e sair de casa com a moto de um amigo, em Cosmos, na Zona Oeste do Rio - Disque-Denúncia

Publicado 08/12/2023 18:46

Há 8 dias, familiares e amigos buscam pelo paradeiro do eletricista Higor Rafael dos Santos Xavier, de 28 anos, que sumiu na tarde do último dia 31, após fazer um orçamento de serviço no bairro onde mora, em Cosmos, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a família, Higor retornou do trabalho e, após almoçar, saiu de casa, por volta das 15h, na motocicleta de um amigo, uma Yamaha/XMAX, ano 2023, na cor vermelha, mas não retornou. O eletricista vestia short jeans preto, camisa regata cinza e chinelos. Ele portava o aparelho celular, que foi desligado.

Conforme a família, Higor estava feliz, pois conseguiu pagar suas contas e planejava passar o fim de ano com os dois filhos, de 9 e 5 anos, fruto do primeiro relacionamento. Segundo familiares, o eletricista não demonstrou mudança de comportamento tampouco relatou estar sendo ameaçado ou envolvido em conflitos na região. O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande) e encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA).

Desesperada com a falta de informações sobre o filho, a dona de casa Clarice dos Santos, de 51 anos, com apoio da família e amigos, iniciou as buscas, que continuam desde a hora do sumiço. Conforme a dona de casa, Higor tinha o costume de responder aos contatos dela e nunca havia ficado tanto tempo sem dar retorno ou comunicar à família.

‘Quero achar meu filho, vivo ou morto, e acabar com essa dor’

“Meu filho saiu de casa para dar uma volta no bairro e não voltou. Saiu às 15h e às 15h50 já não respondia aos contatos. O Higor é pai de dois filhos, trabalhador, não tem passagem pela polícia ou envolvimento com nada errado. Não sabemos se existe alguma relação entre o sumiço e o último orçamento que fez. Não queremos vingança! Apenas que respeitem a dor de uma mãe. Quero achar meu filho, vivo ou morto. Se meu filho estiver morto, só quero sepultar o corpo para acabar com esse sofrimento”, disse, emocionada, a dona de casa Clarice dos Santos.

Informações- Quem tiver informações sobre o paradeiro do eletricista Higor Rafael pode repassar ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à Delegacia de Descobertas de Paradeiros-DDPA (21/ 2202-0343 / 2582-7130 / 2202-0344). Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.