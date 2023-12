Menino Miguel Felipe, de 10 anos, desapareceu há 1 semana, após sair de casa para ir ao cinema com a irmã, na Zona Norte do Rio - Arquivo Pessoal

Publicado 27/12/2023 15:23

O autônomo Alex Renan Miranda Vaz, de 45 anos, ainda busca pelo paradeiro do filho Miguel Felipe Albuquerque, de 10 anos, que sumiu, no último dia 20, após sair de casa, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio. Alex tem a guarda do filho e acusa sua ex-companheira pelo sumiço da criança.

De acordo com o autônomo, Miguel saiu de casa acompanhado da irmã, M, de 16 anos, para ir a um cinema, localizado em um shopping da região, mas não retornou. Ele relata que filha teria sido aliciada pela própria mãe para participar de um suposto plano para ‘sequestrar’ e fugir com o menino. O desaparecimento foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho).

Segundo Alex, a mãe da criança, que teve a identidade mantida em sigilo, mora e trabalha, atualmente, em Portugal, e teria vindo ao Rio de Janeiro com a ideia de fugir com os filhos à revelia dele. A hipótese de uma suposta fuga para Europa está sendo investigada pela polícia. Alex e a sua ex-mulher têm 3 filhos.

‘Estou sem conseguir comer e dormir’

Sem notícias dos filhos, o autônomo disse que está dormindo e comendo de forma precária, pois se preocupa com bem estar das crianças. O aparelho celular da filha está desligado. “Ficamos sem contato. A falta de notícias causa sofrimento e ansiedade. Estou sem conseguir comer e dormir. Só quero os meus filhos de volta. Nunca proibi a mãe de vê-los. Caso ela esteja por trás desse sumiço, espero que volte atrás, respeite as leis e possamos resolver da melhor forma possível”, disse o autônomo.

Investigações- A polícia já ouviu o relato do pai da criança e investiga as circunstâncias e motivação do sumiço. O caso está sendo acompanhado pelo programa SOS Crianças Desaparecidas, da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), que fez um alerta em aeroportos e rodoviárias para coibir uma suposta fuga. O órgão informou que solicitará um aditamento do registro de ocorrência para incluir o desaparecimento da filha do autônomo, de 16 anos, que também não retornou à casa do pai e, supostamente, pode estar na companhia do menino.

Informações- Quem tiver informações sobre os paradeiros do menino Miguel Felipe e da irmã dele pode fazer contato com o Disque-Denúncia (2253-1177), a Delegacia de Descobertas de Paradeiros-DDPA (2202-0343 / 2582-7130 / 2202-0344) ou com o SOS Criança Desaparecida (2286-8337/98596-5296). Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.