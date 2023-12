Ex-jogador Marcelinho carioca desapareceu no domingo (17) quando seguia para uma festa em Itaquera, na Zona Lesta da Capital paulista - Arquivo Site Meu Timão

Publicado 18/12/2023 12:49 | Atualizado 18/12/2023 14:14

O sumiço do ex-jogador Marcelinho Carioca está mobilizando a polícia de São Paulo. Marcelinho está desaparecido desde domingo (17), quando foi visto pela última vez, seguindo para uma festa em Itaquera, Zona Leste da capital paulista.



O carro do ex-jogador foi localizado em Itaquaquecetuba. A polícia investiga a hipótese de sequestro, mas não descarta outras linhas de apuração. Os agentes aguardam o resultado dos laudos periciais no veículo para direcionar as investigações. Familiares e testemunhas serão ouvidos para ajudar nas buscas.



A delegada Bárbara Travassos, da Delegacia de Desaparecidos em São Paulo, informou que o caso ainda não havia chegado ao seu conhecimento e aguarda comunicação da seccional resposanável pela região de Itaquaquecetuba, onde está sendo registrado.De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso será registrado como "desaparecimento de pessoa e localização de veículo".

Dois suspeitos foram presos na região onde carro foi encontrado



"A Secretaria da Segurança Pública informa que dois suspeitos foram presos pela Polícia Militar na região onde um veículo foi encontrado abandonado hoje (18), em Itaquaquecetuba.Um boletim de ocorrência está sendo registrado como desaparecimento de pessoa e localização de veículo na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. O Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais foi acionado para apurar as circunstâncias e identificar os envolvidos", informa o comunicado da pasta da Segurança.