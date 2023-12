Motorista Mauro Fitzner e o seu filho, Rhuan Pedro, de 5 anos, estão desaparecidos, há 3 dias, após saírem da casa da mãe da criança, em Quintino, na Zona Norte do Rio - Arquivo Pessoal

Publicado 24/12/2023 15:41

Familiares e amigos buscam, há 3 dias, pelos paradeiros do motorista Mauro Fitzner Gadelha, de 56 anos, e do filho dele, Rhuan Pedro da Silva Fitzner, de 5 anos, que desapareceram, na última quinta-feira, após saírem da casa da ex-companheira e mãe da criança, no bairro Quintino Bocaiúva, na Zona Norte do Rio. O aparelho celular do motorista está desligado.

De acordo com familiares, Mauro e a ex-esposa, a auxiliar de serviços gerais Cristiane de Jesus da Silva, 39, têm bom relacionamento e, em comum acordo, compartilham as visitas do filho. O motorista, que mora em Anchieta, também na Zona Norte, teria buscado Rhuan para passar o Natal. No entanto, estranhamente, segundo a mãe da criança, ele não responde aos contatos de familiares e não retornou para casa.

“Estamos assustados porque ele costuma manter contato durante o período em que fica com o Rhuan. Deixa o meu filho falar comigo a qualquer hora que ligo e dar retorno à família dele sobre o seus destinos. Não sabemos o que aconteceu. Já fui duas vezes à casa dele. Comunicamos o caso à polícia e iniciamos às buscas. Estou desesperada, pois não imagino ficar sem falar com meu filho no Natal”, disse, emocionada, Cristiane de Jesus.

Investigações- O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira), mas será encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), na Cidade da Polícia, no Jacaré. Familiares realizam buscas na região e procuram, com apoio de agentes, imagens de câmeras de residências e comércios para ajudar na localização. Uma vizinha disse à família ter visto o motorista saindo de casa com o carro, um Fiat Palio na cor prata, no último sábado. A informação está sendo checada pela polícia, que investiga as circunstâncias e motivação do sumiço do motorista e filho.

Informações- Quem tiver informações sobre os paradeiros do motorista Mauro Fitzner Gadelha e do filho dele, Rhuan Pedro, pode fazer contato com o Disque-Denúncia (2253-1177), à DDPA (2202-0343 / 2582-7130 / 2202-0344) ou com o Programa SOS Criança Desaparecida (2286-8337/98596-5296). Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.