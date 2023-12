João Felipe Ribeiro, de 13 anos, sumiu há 6 dias após sair de casa para consertar a bicicleta, no bairro Camarão, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio - Arquivo Pessoal

Publicado 21/12/2023 00:53

Familiares e amigos buscam pelo paradeiro do adolescente João Felipe Ribeiro Avelino da Silva, de 13 anos, que desapareceu, na tarde do último dia 15, após sair de casa para consertar a bicicleta, no bairro Camarão, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. João não portava aparelho celular ou documentos. Ele usava camisa e bermuda na cor preta e sandálias brancas.

De acordo com a família, antes de sumir, João deixou a bicicleta na casa de um amigo, no bairro Zé Garoto, e saiu com a quantia de R$ 10, emprestada pelo colega. O adolescente teria sido visto, pela última vez, na noite do dia 15, em Alcântara. Ele chegou a fazer contato com familiares informando que precisava de dinheiro para retornar à residência.

A mãe do adolescente, Luana Ribeiro Silva, de 42 anos, disse que chegou a ir ao local para resgatar o adolescente, mas não o encontrou. “Saímos de madrugada, na correria, para irmos ao encontro dele. João estava sem aparelho celular e fez contato usando o telefone de um desconhecido. Fizemos buscas em Alcântara e em outros bairros da região e não o localizamos”, relatou.

Família não descarta a hipótese de um surto

Conforme familiares, João Felipe está em tratamento psiquiátrico e toma remédios controlados. A possibilidade de o adolescente ter sofrido um surto e estar caminhando sem destino não foi descartada. O caso foi registrado no Setor de Descoberta de Paradeiros (SDP), na delegacia de Homicídios, em Niterói. Além de mobilização nas redes sociais, familiares e amigos realizam buscas em ruas, praças, hospitais e institutos de medicina legais da região.

Informações- Quem tiver informações sobre o paradeiro do João Felipe pode repassar ao Disque-Denúncia (2253-1177), ao SDP/Niterói (2717-2949) ou ao Programa SOS Criança Desaparecida da Fundação para Infância e Adolescência- FIA (2286-8337/98596-5296). Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.