Jackson dos Santos Sodré, o "Jackson do Pecado", foi morto a tiros em Vitória - Divulgação / Sesp

Publicado 12/01/2024 20:37

Rio - O homem morto a tiros em Vitória, no Espírito Santo, foi identificado como Jackson dos Santos Sodré, o "Jackson do Pecado", um dos criminosos mais procurados do estado. Na manhã desta sexta-feira (12), ele havia saído de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, com um outro homem que diz ser motorista de aplicativo.

Os dois foram baleados ao passar em uma comunidade. O condutor do veículo foi ao pronto-atendimento do bairro da Praia do Suá, onde recebeu atendimento e foi liberado. O corpo de Jackson, que chegou morto na unidade, foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município segue investigando o caso

Em uma lista divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo no fim do ano passado, Jackson, de 30 anos, aparece como o 7º criminosos mais procurado do estado. Ele tem um mandado de prisão em aberto por homicídio e é apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas no município de Vila Velha.