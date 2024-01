A operação recebeu assistência da Light, que precisou desligar a eletricidade na área para evitar acidentes - Divulgação

Publicado 12/01/2024 19:06 | Atualizado 12/01/2024 19:09

Rio - A Subprefeitura da Zona Sul, em parceria com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), realizou nesta sexta-feira (12), a demolição de um imóvel comercial construído sem autorização sobre o passeio público na Rua Cruzeiro do Sul, 74, na Comunidade Tavares Bastos, no Catete. Laudo da Defesa Civil já indicava que a construção apresentava potenciais riscos, especialmente durante condições climáticas adversas.

"Desde 2018 que os proprietários vinham sendo notificados a remover a construção, mas nada fizeram. Além de ocupar parte da calçada, também ocupava as vagas destinadas aos veículos e impedia que veículos maiores conseguissem passar pela via. Hoje (sexta) fizemos o trabalho para acabar com os riscos e devolver o passeio público para a circulação das pessoas", explicou o subprefeito Flávio Valle.

O Secretário Municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevalle, também reforçou que o trabalho vai continuar. "Vamos seguir realizando demolições de construções irregulares para preservar vidas, ordenar a cidade e asfixiar financeiramente o crime organizado", garantiu.

A operação de demolição recebeu assistência da Comlurb e da Light, que precisou desligar a eletricidade na área para prevenir possíveis acidentes.